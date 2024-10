Basket, emergenza per l’Olimpia Milano. Shavon Shields si ferma almeno due settimane

Gli scaramantici potrebbero dire che Ettore Messina se l’è gufata a inizio stagione, quando analizzando il precampionato si era detto felice di aver potuto lavorare con tutta la squadra, senza infortuni. Perché da quel momento si è fermato quasi subito Josh Nebo, poi sono seguiti gli stop di Ousmane Diop – che ha subito creato un’emergenza lunghi – e di Fabian Causeur.

E se l’assenza di Causeur ha creato qualche problema nelle rotazioni e poco più, ben più grave è l’infortunio che ha colpito Shavon Shields durante l’ultimo match di campionato vinto contro Napoli. Uscito dal campo dopo soli due minuti di gioco toccandosi l’inguine, il co-capitano di Milano dovrà restare ai box a lungo, togliendo a Messina uno dei suoi migliori realizzatori.

Gli accertamenti medici delle ultime ore, infatti, hanno detto che “Shavon Shields ha riportato una lesione muscolare nella regionale inguinale destra che verrà rivalutata in due settimane” come ha scritto in un comunicato la società meneghina.

Un duro colpo per l’EA7 Emporio Armani Milano, un infortunio che sicuramente chiude la porta a un trasferimento di Giordano Bortolani a Varese per arrivare a Nico Mannion, e uno stop che – come detto – toglie il miglior marcatore in rosa a Ettore Messina in vista dei prossimi appuntamenti. Anche perché il fatto che Shields venga rivalutato tra due settimane fa temere che lo stop possa essere ben più lungo e che il giocatore dovrà fare gli straordinari per tornare in campo a novembre.