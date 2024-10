Basket, derby lombardo tra Olimpia Milano e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna sfida l’Umana Reyer Venezia

Prosegue la marcia della Serie A di basket, con la terza giornata della regular season 2024-2025 in programma nel fine settimana che si sta per avvicinare. Andiamo a fare una breve presentazione di cosa ci attende sui campi del Belpaese.

Il primo anticipo del sabato sera vede la Bertram Tortona affrontare alle ore 19:00 la sorprendente neo-promossa Trieste ancora imbattuta al pari dei piemontesi, mentre alle ore 20:00 ecco un classico del nostro basket ovvero Reyer Venezia-Virtus Bologna: i lagunari provano a riscattare un avvio poco felice in EuroCup, mentre le V-nere vogliono calare il tris dopo due successi in altrettante giornate fin qui disputate. Mezz’ora più tardi, alle 20:30, l’Unahotels Reggio Emilia ospita la Nutribullet Treviso con le due squadre che hanno maturato un record di 1-1 finora.

Passando poi a domenica13 ottobre, il lunch match vede il Banco di Sardegna Sassari fronteggiare Napoli con le due compagini che vogliono rialzarsi dopo le sconfitte di domenica scorsa contro Milano e Trieste. Alle 16:30 la Dolomiti Energia Trentino reduce dal ko in EuroCup sfida l’Openjobmetis Varese alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo due sconfitte in fila nonostante i 63 punti totali messi a referto da Nico Mannion. Alle 17:00 l’Unipol Forum di Assago sarà teatro del derby tutto lombardo tra l’Olimpia Milano e la Germani Brescia: i meneghini hanno rialzato la testa contro Sassari, mentre la Leonessa vuole far saltare il fattore campo.

Alle 18:15 la Vanoli Cremona cerca di cancellare lo zero alla voce ‘vittorie’ nel match contro l’Estra Pistoia, mentre i toscani arrivano al turno dopo aver perso nettamente contro la Virtus Bologna nel posticipo della seconda giornata (84-68). Completa il programma del weekend in Serie A la sfida delle 20:00 tra la neo-promossa Trapani e la Givova Scafati, con i siciliani che hanno trovato il primo successo sabato scorso contro Treviso mentre i campani hanno lottato per 38’ contro la Germani Brescia cedendo solo nel finale.