Baseball: i New York Yankees non mollano, dominano gara-4 sui Los Angeles Dodgers e allungano le World Series

Non finiscono stanotte le World Series 2024. I Los Angeles Dodgers non riescono a violare di nuovo lo Yankee Stadium, perché i New York Yankees sfoderano una grandissima prestazione portando a casa un 11-4 che consente ai cinquantamila presenti di godere di un’altra gioia e alla squadra di casa di ripresentarsi tra ventiquattr’ore.

Dopo l’inno nazionale cantato dalla cantante R&B newyorkese Ashanti, sono i Dodgers a prendere subito l’iniziativa. E lo fanno, neanche a dirlo, con Freddie Freeman, che porta a casa il sesto fuoricampo consecutivo in un incontro delle World Series, in questo caso da due punti. Lo 0-2, però, dura poco.

Nel secondo inning, infatti, arrivano il walk di Volpe, il doppio di Wells e il punto battuto a casa da Verdugo, che accorcia le distanze. La terza ripresa è però quella del colpo di mano, con Anthony Volpe che fa esplodere lo Yankee Stadium: grande slam, 5-2 e inerzia totalmente cambiata.

Quanto a fuoricampo, è una notte che diverte, perché Smith ne colpisce un altro nel quinto inning per ridurre le distanze (5-3), poi i Dodgers vincono un challenge contro una chiamata di doppio gioco ed Edman realizza il 5-4. Prontissima la risposta di Wells nella sesta ripresa: solo homer, 6-4. Nell’ottava si chiude ogni discorso, con cinque decisivi punti che arrivano in tutti i modi possibili: Verdugo out, ma tanto basta per far realizzare il 7-5, home run da tre punti di Torres e singolo di Judge. Gli Yankees diventano i primi dal 1970 a vincere una gara-4 dopo aver perso le prime tre; Clay Holmes è il lanciatore vincente contro Daniel Hudson.