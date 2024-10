Baseball: i Los Angeles Dodgers sbancano New York, 3-0 nelle World Series sugli Yankees

I Los Angeles Dodgers possono tentare qualcosa che nelle World Series non si vede dal 2012: il 4-0. Anche in gara-3, allo Yankee Stadium, riempito per l’occasione da quasi cinquantamila persone, arriva il successo da parte della franchigia losangelina, che domina e solo in virtù di un ultimo inning arrembante dei New York Yankees prevale per 4-2. Già stanotte, in sostanza, potrebbe chiudersi ogni conto.

Che le cose non siano destinate ad andare troppo bene per gli Yankees lo si capisce fin dai momenti successivi all’esecuzione dell’inno nazionale, a opera di Leslie Odom Jr.; Freeman gira subito la mazza per un fuoricampo da due punti che indirizza immediatamente la sfida. Per lui, comprendendo anche quelle del 2021, quinto incontro consecutivo delle World Series in cui mette a segno un home run.

Nel terzo inning è Edman a fare la parte del leone, avanzando via base su ball e, progressivamente, andando a prendersi il punto del 3-0 su singolo di Betts. La festa Dodgers continua nella sesta ripresa, perché Lux viene colpito, poi ruba la seconda base e su singolo di Hernandez va a siglare il 4-0.

La reazione degli Yankees è davvero tardiva, anche se per un momento fa sperare la città che non dorme mai. Ci pensa Verdugo a trovare l’home run del 4-2 che riaccende New York, ma la situazione è già di due out. Nondimeno, il successivo battitore, Torres, viene rapidamente eliminato e il match si chiude. Per il partente dei Dodgers, Walker Buehler, giornata perfetta: cinque inning senza reali concessioni. E stanotte potrebbe arrivare l’ottavo trionfo a poca distanza dal 2020.