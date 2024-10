Baseball: i Dodgers vincono gara-2 della World Series ma perdono Otani. Yankees ancora K.O

Una buona e una cattiva notizia per i Los Angeles Dodgers, squadra impegnata nella MLB World Series 2024 di baseball. La compagine della west coast ha fatto sua anche gara-2, battendo i New York Yankees tra le mura amiche con il risultato di 4-2, perdendo però una delle pedine chiave: il lanciatore Shotei Otani.

Il fenomeno nipponico ha infatti dovuto alzare bandiera bianca mentre la sua squadra si trovava sul 4-1, infortunandosi alla spalla durante un tentativo di base rubata. Secondo i primi accertamenti, il giocatore avrebbe subito una sublussazione alla spalla, procurata in fase di scivolata.

Divertente comunque la disputa tra le sue squadre, molto combattuta nelle prime battute così come già accaduto in occasione del match inaugurale. Sono i Dodgers a muovere per primi il tabellino, trovando l’1-0 nel secondo periodo grazie ad un fuoricampo di Tommy Edman. Ma New York ricambia il favore nella ripresa successiva, pareggiando i conti con un altro home run, in questo caso messo a referto da Juan Soto. Quando però passa all’attacco, Los Angeles prova lo strappo, timbrando due sigilli ancora con un fuoricampo effettuato da Hernandez, preludio di quello firmato dall’eroe di gara-1, Freddie Freeman, che porta il parziale sul 4-1.

La partita entra così in un momento di stallo, rotto soltanto al nono inning da Giancarlo Stanton che, con un singolo su ground ball, accorcia le distanze sul 2-4, uno score inutile ai fini del risultato finale. La serie adesso si sposterà a New York: gara-3 è prevista per l’1:08 di martedì 29 ottobre.