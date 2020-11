Baseball: nessuna sanzione per Justin Turner dopo le celebrazioni con positività al Covid-19

Non ci sarà nessuna sanzione per Justin Turner dopo quanto accaduto al termine della decisiva gara6 delle World Series tra Los Angeles Dodgers e Tampa Bay Rays, che ha riportato dopo 32 anni il titolo in casa della franchigia losangelina.

Turner, va ricordato, era entrato in campo senza che conoscesse ancora l’effettivo risultato di un test anti-coronavirus. All’ottavo inning è stato chiamato fuori perché è stata resa nota la positività, ma dopo la fine, con i Dodgers vittoriosi di incontro e serie, ha ignorato i protocolli, che prevedevano che rimanesse lontano dal terreno di gioco per i festeggiamenti, andando così a unirsi ai suoi compagni nelle celebrazioni.

Così il commissioner della MLB, Robert Manfred: “Abbiamo tutti commesso errori navigando per queste sfide senza precedenti e abbiamo cercato di imparare da questi errori per non ripeterli. Con questo in mente, chiudo la questione applaudendo Justin per essersi preso le sue responsabilità, essersi scusato e aver preso un impegno per essere un esempio positivo in futuro“.

Queste le parole di Turner: “Avevo l’impressione che non ci fossero obiezioni al mio ritorno in campo per una foto con mia moglie. Tuttavia, quella che voleva essere una foto che catturava noi due è si è trasformata in parecchi complimenti e foto dove mi sono brevemente e non saggiamente tolto la maschera. Col senno di poi, avrei dovuto aspettare che in campo non ci fosse più nessuno per poter realizzare la foto con mia moglie. Mi scuso sinceramente con chiunque era sul campo per aver fallito nel comprendere i rischi di ritornarci“.

