ATP Vienna, Jack Draper impeccabile al servizio: Darderi sconfitto in due set

Ha dato il meglio Luciano Darderi, ma non è bastato contro un grande avversario. L’italo-argentino, dopo la vittoria all’esordio nell’ultimo match della carriera di Dominic Thiem, viene sconfitto agli ottavi dell’ATP 500 di Vienna con il punteggio di 7-5 6-1 da Jack Draper in un’ora e sedici minuti di gioco. Il britannico affronterà uno tra Dimitrov e Machac ai quarti. Fondamentale per l’inglese il gran rendimento al servizio: 91% di punti vinti con la prima, 34 vincenti e appena 16 gratuiti.

Il primo set è qualitativamente altissimo al servizio, specie dalla parte di Draper: il britannico riesce a realizzare due game perfetti, a scagliare complessivamente 14 ace nel parziale e a non perdere neanche un punto con la prima di servizio (22 su 22). In tutto sono solo quattro i punti persi alla battuta dall’inglese.

Anche Darderi serve bene, ma concede qualcosa in più come le due palle break sul 3-3 annullate con una prima vincente e un bel passante. Sul 5-5 l’italo-argentino deve cedere: sulla seconda palla break il nastro porta via un dritto che probabilmente sarebbe stato vincente. Primo parziale che va quindi in favore di Draper con il punteggio di 7-5.

Dopo la resistenza stoica del primo set, a inizio secondo fa subito fatica Darderi che perde già nel primo game il servizio con un errore di dritto e uno slice non colpito benissimo. Anche Draper compie qualche imprecisione in più nel secondo gioco alla battuta, concede la prima palla break della sua partita, ma il n.18 del mondo si salva con un bel passante di rovescio. La partita del giocatore azzurro precipita nel quinto gioco quando subisce il secondo break: dopo essersi tenuto a galla con il servizio, l’aggressività di Draper in risposta paga alla seconda occasione. Arriva quindi un terzo break nel settimo gioco che chiude le ostilità.