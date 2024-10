ATP Vienna, Flavio Cobolli brilla all’esordio contro lo spagnolo Davidovich Fokina

Esordio molto convincente di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Vienna. Il tennista romano, ormai pronto per un ulteriore salto di qualità nei prossimi mesi (l’obiettivo deve essere quello di raggiungere la Top-20), ha superato in due set l0 spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 62 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Nel prossimo turno Cobolli affronterà il vincente del match tra l’australiano Alex De Minaur, seconda testa di serie, ed il tedesco Jan-Lennard Struff. Qualsiasi sia l’avversario l’azzurro può assolutamente giocarsi le sue carte per accedere ai quarti di finale.

Davvero eccellente il rendimento al servizio del tennista azzurro e non solo per i cinque ace. Soprattutto con la seconda ha fatto la differenza il romano, vincendo il 76% dei punti con questo colpo, a differenza del 43% dell’avversario. Cobolli ha sbagliato di più dello spagnolo (42 errori non forzati contro 30), ma anche messo a segno più vincenti (20 contro 5).

Un primo set dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Nel sesto game, però, Cobolli si trova ad affrontare tre palle break, ma il romano è davvero bravissimo soprattutto sulla prima e sulla terza. Davidovich Fokina tiene abbastanza agevolmente i propri turni di servizio, ma anche Cobolli lo segue e dunque il set scivola via al tie-break. Qui è Cobolli a dominare, scappando subito sul 3-0 e poi andando a chiudere sul 7-1.

L’equilibrio persiste anche in avvio di secondo set, anche se lo spagnolo si trova ad affronta una palla break nel quarto gioco, annullata poi con un gran dritto. Il sesto game è semplicemente incredibile ed è quello decisivo: Cobolli ha addirittura sei occasioni per strappare il servizio a Davidovich Fokina e alla fine ci riesce con una fantastica risposta vincente di dritto su una seconda un po’ debole dello spagnolo. Il romano non concede nulla e va a chiudere per 6-3, centrando davvero una bella vittoria.