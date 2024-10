ATP Shanghai, la pioggia stravolge il programma. Alcaraz e Sinner promossi, Djokovic a fatica, Rublev fuori con Mensik

La pioggia ha stravolto il programma di Shanghai. Il maltempo ha costretto tanti giocatori negli spogliatoi, con tre partite interrotte e sei partite mai iniziate, tra cui quelle di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, impegnati con Holger Rune, Stan Wawrinka e David Goffin, mentre Mattia Bellucci scenderà in campo tra poco contro Alexander Zverev.

Era giornata in cui tanti big sarebbero scesi in campo e per alcuni di loro non ci sono stati problemi. Come per Jannik Sinner, che supera in maniera comoda Taro Daniel, e Carlos Alcaraz, che impiega poco meno di ottanta minuti per avere ragione della stellina di casa Shang Juncheng, facendo anche divertire un po’ il pubblico con un paio di numeri d’alta scuola.

Più sofferenza di quanto preventivato per Novak Djokovic. Il serbo, al ritorno in campo dagli US Open, ha forse risentito di un po’ di ruggine e ha giocato a strappi contro lo statunitense Alex Michelsen, non proprio il prototipo di avversario che vorresti ritrovarti contro dopo più di un mese di attività. Alla fine il fenomeno di Belgrado ha la meglio, ma con fatica con due tiebreak

Invece il match tra Andrey Rublev e Jakub Mensik puzzava di possibile upset da un miglio. Il ceco si conferma ragazzo interessantissimo per il futuro e per il presente tennistico ottenendo la terza vittoria contro un top 10 in carriera, la seconda contro il russo che soccombe in tre set e non potrà difendere la finale dello scorso anno, persa contro Hubert Hurkacz. Mensik raggiunge così Alexander Shevchenko, che ha superato Francisco Cerundolo in due set.

Tra i match rinviati, Grigor Dimitrov era avanti di un set ma indietro di un break nel secondo contro il belga Zizou Bergs; il russo Romain Safiullin aveva già strappato il servizio in apertura ad Alexander Bublik mentre dopo sette giochi permaneva l’equilibrio fra Taylor Fritz e Terence Atmane.

ATP SHANGHAI 2024, RISULTATI 5 OTTOBRE

C. Alcaraz b. J. Shang 6-2 6-2

J. Mensik b. A. Rublev 6-7 6-4 6-3

Y. Watanuki b. B. Nakashima 7-6 6-3

A. Shevchenko b. F. Cerundolo 7-6 7-5

J. Sinner b. T. Daniel 6-1 6-4

J. Lehecka b- J. Munar 7-4 6-4

A. Popyryn b. M. Kekmanovic 6-3 6-2

N. Djokovic b. A. Michelsen 7-6 7-6

Z. Bergs vs G. Dimitrov 3-6 4-2 INTERROTTA

T. Fritz vs T. Atmane 4-3 INTERROTTA

R. Safiullin vs A. Bublik 2-1 INTERROTTA