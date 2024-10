Paolo Bertolucci esalta Jannik Sinner: “E’ una gemma preziosa per tutto lo sport italiano”

I risultati di Jannik Sinner non stanno lasciando indifferenti gli appassionati di tennis e di sport in Italia e nel mondo. Quanto sta facendo il giovane tennista altoatesino in questo 2024 è clamoroso per la portata di certi risultati e il settimo titolo della stagione, battendo Novak Djokovic nella Finale del Masters1000 di Shanghai (Cina) va ad arricchire una bacheca già importante in termini di trofei conquistati.

17 tornei vinti in 22 atti conclusivi affrontati nel massimo circuito internazionale la dicono lunga e, nei fatti, si parla di un giocatore con margini di miglioramento dal punto di vista fisico e tecnico. Ne ha parlato nel post match a Sky Sport Paolo Bertolucci, voce tecnica dell’emittente ed ex tennista di alto livello.

“È stato il solito granitico Sinner, con il quale noi continuiamo a stupirci, rendendo facili le cose difficili. Niente lo smuove dal suo obiettivo, neanche la spada di Damocle che ha da mesi“, ha dichiarato Bertolucci in riferimento alla vicenda della doppia positività accidentale al Clostebol e del ricorso al TAS da parte della WADA. “Più che dirgli bravo e applaudirlo, non possiamo fare. C’è solo da ringraziarlo, perché è una gemma preziosa dello sport italiano. Lui va oltre il tennis, lui è come Alberto Tomba, Valentino Rossi e Federica Pellegrini“.

“Sette titoli, due Slam e tre 1000: la sua continuità è una cosa pazzesca. Djokovic ha retto un set e poi con quella volée sbagliata nel tie-break il match è finito. L’unica cosa che manca è il sorriso, ma è chiaro che questo si leghi alla vicenda nota a tutti“, ha concluso Bertolucci che ha ribadito questo concetto anche nel corso del podcast “La Telefonata” con Adriano Panatta.