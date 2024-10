Monaco: “Sinner sta normalizzando Djokovic e Medvedev. Ha un carisma silenzioso come Federer”

Guido Monaco ha esaltato Jannik Sinner dopo la schiacciante vittoria ottenuta al Masters 1000 di Shanghai, tramortendo Novak Djokovic nella finale andata in scena sul cemento della località cinese: “I risultati di Sinner sono assolutamente pazzeschi, vedremo se in futuro ripetibili. Oggi (ieri, ndr) abbiamo visto una dimostrazione evidente di quanto l’azzurro sia migliorato al servizio. Il passaggio vero è stato sul 5-4, 0-30 nel primo set. Lì Sinner ne è venuto fuori in maniera impressionante. Djokovic non è mai arrivato a 40 sul servizio dell’italiano, ce ne rendiamo conto?”.

Il telecronista di Eurosport è poi entrato più nel dettaglio tecnico dell’incontro nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Djokovic, nella sua testa di indomito lottatore, sapeva che nel primo set doveva vincere. Ormai siamo a questo livello, non puoi più buttarla sul fisico, avendo 14 anni in più. Sinner è diventato un grandissimo battitore, da dietro sappiamo quanto è letale. Quello che sta facendo di grande è normalizzare giocatori come Medvedev e Djokovic: non c’è altro da aggiungere. L’avversario sente più di tutti quello che gli arriva dall’altra parte e che livello serve per vincere. Djokovic deve ritrovare una nuova spinta top, altrimenti non ha più senso che continui“.

Un passaggio sul fenomeno serbo: “Giocatori come lui e Nadal non possono aggiungere nulla alla loro grandezza. Se continua, deve alzare il livello, altrimenti cosa gioca a fare? Già fatica 2 su 3 con Sinner e Alcaraz, figuriamoci 3 su 5. Alle Olimpiadi aveva alzato il livello. Se non fa uno sforzo sovrumano come a Parigi, non può più stare al passo dell’italiano e dello spagnolo. Ho paura che l’asticella che stanno alzando Sinner e Alcaraz debba portare Djokovic a fare delle riflessioni. Uno come Djokovic anche all’80% va in semifinale a Wimbledon. Però per battere Sinner e Alcaraz deve essere al 100% per 4-5 ore. Un anno ancora ci proverà ancora, ma temo sia uno sforzo inutile, un po’ come provarono a fare Federer e Nadal. Oggi (ieri, ndr), dopo aver perso il primo set, è stato sovrastato“.

Guido Monaco ha avanzato un paragone molto interessante e di elevata caratura per Jannik Sinner, avvicinandolo a Roger Federer, oggi presente sugli spalti: “Sinner ha un carisma silenzioso che lo fa somigliare a Federer, l’avversario questo lo avverte. Sinner mentalmente proprio ti macina, dove gliela vai a trovare una crepa?“.