ATP Shanghai, grandi ascolti per la Finale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic

Effetto Sinner-Mania? Forse sì. Come aveva dichiarato Paolo Bertolucci poco dopo il termine della Finale del Masters1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, il n.1 del mondo è da considerarsi un personaggio che va al di là degli appassionati di tennis. Che in Italia e non solo tutti vogliano sapere i suoi risultati e quando giochi non sorprende.

Questo ragazzo è stato in grado di generare un grande interesse, diventando una figura affine a personaggi dalla personalità spiccata come Valentino Rossi, Alberto Tomba e Federica Pellegrini nel nostro Paese. Tuttavia, una differenza sostanziale c’è nel caso di Jannik, ovvero parliamo di un 23enne il cui modo di fare è tutt’altro che guascone come Tomba o Valentino.

Un giovane che ha fatto e fa del suo essere granitico e poco incline alle emozioni il suo marchio di fabbrica. Eppure, in un pubblico esigente come quell’italiano, questo modo di essere è stato in grado di “bucare” lo schermo, forse perché ormai saturo dei comportamenti sopra le righe della quotidianità.

E di qui gli ascolti televisivi. Il match di ieri mattina – su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha raccolto 930 mila spettatori medi in Total Audience e 1,675 milioni di spettatori unici (il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go), con l’11% di share tv e un picco di 1,020 milioni di spettatori (il dato non include le visioni su Sky Go). Pertanto, se negli anni ’90 l’Italia si fermava per lo slalom e il gigante di “Albertone”, ora è il momento della partita di Jannik.