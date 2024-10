ATP Shanghai, la pioggia cancella il programma: le partite sospese e rinviate a domani, ci sono tre italiani

La pioggia ha costretto gli organizzatori a cancellare buona parte del programma odierno al Masters 1000 di Shanghai: nel pomeriggio italiano si giocherà soltanto sul Campo Centrale al coperto, dove sono previsti Djokovic-Michelsen e Bellucci-Zverev, mentre tutti gli altri incontri interrotti dal maltempo e quelli non ancora incominciati sono stati rinviati a domani.

Quando le prime gocce d’acqua si sono fatte vedere sul cemento della località cinese erano in corso di svolgimento tre partite: il bulgaro Grigor Dimitrov si trovava in vantaggio per 6-3, 2-4 contro il belga Zizou Bergs (era anche avanti per 30-15 sul suo turno di battuta nel corso del settimo gioco); lo statunitense Taylor Fritz conduceva per 4-3 sul francese Terence Atmane (il transalpino stava per iniziare il suo turno al servizio); il russo Roman Safiullin aveva appena operato il break contro il kazako Alexander Bublik (2-1 nel primo set).

Questi tre incontri sono stati rinviati a domani insieme a quelli non incominciati: Tiafoe-Zhou, Cobolli-Wawrinka, Berrettini-Rune, Musetti-Goffin, Safiullin-Bublik, Thompson-Griekspoor, Giron-Khachanov, tutti validi per il secondo turno. Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli non sono così potuti scendere in campo per disputare le proprie sfide e cercare la qualificazione al terzo turno, già raggiunto da Jannik Sinner (6-1, 6-4 contro Taro Daniel in mattinata).

I nostri portacolori giocheranno domenica 6 ottobre con questa nuova programmazione: Cobolli-Wawrinka alle ore 06.30 sul Campo 7, Berrettini-Rune secondo match dalle ore 06.30 sul Grandstand 2 (preceduto dalla conclusione di Bergs-Dimitrov), Musetti-Goffin secondo match dalle ore 06.30 sul Campo 6 (preceduto da Thompson-Griekspoor).