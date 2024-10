ATP Shanghai, Denis Shapovalov supera Sonego dopo due tie-break intensi

Denis Shapovalov supera Lorenzo Sonego in un match intenso, anche se di qualità rivedibile. Finisce 7-6(5) 7-6(8) in favore del canadese che è stato più continuo rispetto altre occasioni nei punti importanti e riesce ad approdare al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai.

Sonego che riesce subito a partire con il piede giusto: Shapovalov mette qualche seconda di troppo e il torinese riesce ad aggredire in risposta, costringendo l’avversario a un gioco difensivo che non è nelle sue corde. L’ex numero 21 del mondo riesce quindi a issarsi sul 3-1, ma il servizio non lo assiste a dovere, mentre il canadese trova un minimo di continuità negli scambi e recupera lo svantaggio. Sonego si salva anche dal 15-40 sul 3-4, si arriva al tiebreak e questo viene vinto da Shapovalov per 7 punti a 5: il nativo di Tel Aviv, nonostante qualche passaggio a vuoto, esprime una buona qualità di gioco con i colpi da fondo campo e si prende il primo parziale.

Il secondo set procede in maniera decisamente più lineare con entrambi i giocatori che non soffrono particolarmente nei loro turni di servizio. Il momento decisivo sembra arrivare nell’undicesimo gioco, quando Sonego mette qualche prima meno, Shapovalov riesce a difendersi nello scambio e l’azzurro sbaglia un paio di dritti di troppo, visto il momento di grande tensione. Il canadese però, come sovente accade nei momenti di tensione, sbaglia tanto a inizio scambio e concede il contro-break con una demi-volée chiamata fuori (dentro secondo la ricostruzione grafica) che non ha potuto contestare vista l’assenza di challenge, terminati dopo averli spesi tutti e tre.

Il tiebreak non è di grande qualità e vede tantissimi punti contro il servizio. Shapovalov in qualche modo riesce a chiudere al quarto match point dopo aver fallito un passante, aver commesso un doppio fallo e aver subito una prima vincente di Sonego. Alla fine con il serve and volley, preceduto da uno scambio favoloso, il canadese lo vince per 10-8 e conquista il secondo turno.