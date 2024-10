ATP Shanghai, c’è Medvedev per Sinner. Djokovic e Alcaraz avanti alla minaccia ceca, saluta Zverev

Sembrava impossibile, ma il Masters1000 di Shanghai sta arrivando ai quarti di finale riuscendo così a rimettersi in asse per chiudersi in tempo utile. Tra gli otto c’è Jannik Sinner e ormai non è più una sorpresa vedere il numero 1 al mondo a questo punto di un qualsivoglia torneo, e per lui ci sarà Daniil Medvedev nell’ennesimo capitolo di una rivalità che da un anno a questa parte è quasi totalmente a favore dell’azzurro.

Il russo ha avuto la meglio su Stefanos Tsitsipas in una partita che due anni fa sarebbe valsa quantomeno una semifinale e non sarà contento di ritrovarsi Jannik, anche perché gli altri supertop del circuito, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, avranno di fronte degli impegni sulla carta assai meno ostici.

L’iberico riesce a venire a capo dell’esuberanza di Gael Monfils, autore comunque di un’ottima partita, e di fronte non si troverà Tommy Paul come da previsione, ma Tomas Machac; lo statunitense si fa sorprendere dall’esteuropeo che esulta dopo una partita da 36 vincenti e si ritrova avanti a Carlitos come successo in Coppa Davis, quando giocò un set di livello altissimo prima di alzare bandiera bianca per un problema fisico.

E anche per Novak Djokovic, che ha avuto vita assai facile con Roman Safiullin, ci sarà una minaccia ceca dall’altra parte del campo in Jakub Mensik. Il classe 2005 si prende anche lo scalpo di Grigor Dimitrov, il secondo di un certo rilievo in questo torneo dopo quello di Andrey Rublev, e si testerà definitivamente a determinati livelli contro il fuoriclasse serbo.

E anche nello spicchio inferiore di tabellone, un incrocio inatteso. Non tanto per Taylor Fritz, che ha maltrattato Holger Rune che ha raccolto soltanto tre giochi, ma per David Goffin: il belga gioca un match ‘dei bei tempi0 contro Alexander Zverev, mettendo in campo qualcosa come 30 vincenti e approfittando di una giornata da circoletto rosso del tedesco al servizio, che mette sul piatto un pessimo 9/24 con la seconda. L’ennesima sorpresa di una giornata di tennis che ha ben poco di ordinario.

ATP SHANGHAI 2024, RISULTATI 9 OTTOBRE

J. Sinner b. B. Shelton 6-4 7-6

D. Medvedev b. S. Tsitsipas 7-6 6-3

C. Alcaraz b. G. Monfils 6-4 7-5

T. Machac b. T. Paul 3-6 6-4 6-3

J. Mensik b. G. Dimitrov 6-3 3-6 6-4

N. Djokovic b. R. Safiullin 6-3 6-2

T. Fritz b. H. Rune 6-1 6-2

D. Goffin b. A. Zverev 6-4 7-5