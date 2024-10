ATP Shanghai 2024, Sinner avrà la rivincita con Shelton. Alcaraz ritrova Monfils. Super sfida Fritz-Rune

Sarà una lunga e ricca giornata di partite quella di domani al Masters 1000 di Shanghai. Un mercoledì che vedrà svolgersi tutti gli ottavi di finale del torneo cinese ed il programma verrà aperto proprio da Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronterà l’americano Ben Shelton in un remake della sfida dello scorso anno, proprio agli ottavi, vinta dallo statunitense al tie-break del terzo set. Era un Sinner che arrivava dal successo di Pechino e probabilmente anche un po’ stanco, ma proprio da quell’incontro Jannik non ha più perso contro Shelton, battendolo anche nei tre successivi scontri, compreso l’ultimo a Wimbledon.

Una rivincita anche per Carlos Alcaraz. Infatti lo spagnolo se la vedrà con Gael Monfils, che lo aveva sconfitto in maniera decisamente sorprendente a Cincinnati. Il veterano francese è uscito vincitore dal derby con il connazionale Ugo Humbert e proverà nuovamente a “fare lo scherzetto” ad un Alcaraz che comunque sembra essersi completamente ritrovato in queste settimane e decisamente rinfrancato dal bel successo nel torneo di Pechino.

A chiudere il programma, invece, saranno prima Novak Djokovic e poi Alexander Zverev. Il serbo, apparso in grandissima forma nel match con Cobolli, affronterà il russo Roman Safiullin; mentre il tedesco, che ha rischiato moltissimo con l’olandese Tallon Griekspoor, se la vedrà con il belga David Goffin.

Sicuramente tra le sfide decisamente più affascinanti c’è quella tra l’americano Taylor Fritz e il danese Holger Rune. Un esame soprattutto per quest’ultimo che sta cercando di ritrovarsi in questo finale di stagione, sperando ancora nella qualificazione alle ATP Finals. Un obiettivo anche di Grigor Dimitrov e Tommy Paul, che affronteranno rispettivamente i due cechi Jakub Mensik e Tomas Machac, in due sfide che danno punti pesantissimi nella corsa a Torino.