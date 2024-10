ATP Shanghai 2024, Simone Bolelli e Andrea Vavassori costretti a un altro posticipo per la pioggia

Niente da fare. Simone Bolelli e Andrea Vavassori dovranno ancora attendere per il loro esordio nel Masters1000 di Shanghai. Il doppio nostrano, vincitore a Pechino, era atteso alla sfida del primo turno contro la coppia formata dal ceco Machac e dal cinese Zhang, ma la pioggia che sta condizionando il programma del torneo asiatico ha portato a un altro rinvio.

Oggi gli organizzatori avevano riservato anche campi indoor di fortuna ai singolaristi, sacrificando tutte le coppie sui campi outdoor e sperando in una schiarita. Da questo punto di vista il meteo non è stato amico e quindi c’è stata la cancellazione di tutte le sfide previste sui campi sprovvisti di copertura e il posticipo alla giornata di domani.

Bolelli e Vavassori, infatti, avrebbero dovuto giocare sul Grandstand 2. E così, attraverso una comunicazione ufficiale, i due tennisti italiani saranno impegnati sul campo-7 martedì 8 ottobre e le previsioni dovrebbero finalmente essere favorevoli. Un evento importante per mettere in cassaforte la qualificazione per il Master di Torino e meritarsi la convocazione nelle Finali di Coppa Davis.

Non è un mistero che il capitano non giocatore, Filippo Volandri, terrà in grande considerazione quanto fatto dalla coppia tricolore anche perché il peso specifico del doppio a Malaga potrebbe essere determinante ai fini della riconquista dell’Insalatiera.