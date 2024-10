ATP Shanghai 2024, Medvedev vince all’esordio, eliminato Ruud. Ok Arnaldi, fuori Fognini

Sono cominciati i match del secondo turno nel Masters 1000 di Shanghai. Buon esordio per Daniil Medvedev, anche se il russo ha dovuto lottare contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild, imponendosi con un doppio 7-5 in due ore di gioco, recuperando un break di svantaggio in entrambi i set. Il numero cinque del mondo affronterà ora Matteo Arnaldi, con il ligure che ha rimontato l’americano Zachary Svajda con il punteggio di 6-7 6-2 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Avanti Arnaldi, mentre esce Fabio Fognini. Il nativo di Arma di Taggia è stato nettamente sconfitto da Tommy Paul, numero undici del seeding, che si è imposto per 6-1 6-3. Lo statunitense se la vedrà al secondo turno con il cileno Alejandro Tabilo, che ha superato il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-3 6-2.

Una giornata che ha visto alcune illuminazioni illustri, come quella di Casper Ruud e Arthur Fils. Il norvegese è stato battuto dall’australiano Aleksandar Vukic per 6-4 6-4, mentre il francese, campione dell’ATP 500 di Tokyo, si è arreso allo spagnolo Roberto Carballes Baena in due tie-break. Tra le teste di serie escono anche il canadese Felix Auger-Aliassime e l’argentino Sebastian Baez, sconfitti rispettivamente dai francesi Alexandre Muller (6-3 6-2) e Gael Monfils (6-3 4-6 6-4).

Bella vittoria di Ben Shelton, che ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 7-5. Prova ad uscire dalla crisi Stefanos Tsitsipas, battendo il giapponese Kei Nishikori in due set per 7-6 6-4.

RISULTATI ATP SHANGHAI 2024 (4 OTTOBRE)

Paul (Usa) b. Fognini (Ita) 6-1 6-3

Tabilo (Cil) b. Rinderknech (Fra) 6-3 6-2

Shelton (Usa) b. Shapovalov (Can) 6-3 7-5

Muller (Fra) b. Auger-Aliassime (Can) 6-3 6-2

Monfils (Fra) b. Baez (Arg) 6-3 4-6 6-4

Arnaldi (Ita) b. Svajda (Usa) 6-7 6-2 6-4

Tsitsipas (Gre) b. Nishikori (Jpn) 7-6 6-4

Michelsen (Usa) b. Bu (Chn) 6-3 6-4

Humbert (Fra) b. Cazaux (Fra) 6-3 6-2

Carballes Baena (Esp) b. Fils (Fra) 7-6 7-6

Etcheverry (Arg) b. Van de Zandschulp (Ned) 7-6 3-6 7-5

Machac (Cze) b. Davidovich Fokina (Esp) 1-6 7-6 6-4

Medvedev (Rus) b. Seyboth Wild (Bra) 7-5 7-5

Wu (Chn) b. Jarry (Cil) 6-2 6-1

Vukic (Aus) b. Ruud (Nor) 6-4 6-4