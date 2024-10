ATP Shanghai 2024, dopo la pioggia domani si riparte. Tocca a Musetti, Berrettini, Cobolli e il doppio

Dopo che la pioggia ha rivoluzionato completamente il programma degli ultimi due giorni, domani al Masters 1000 di Shanghai si giocheranno solo i match che devono essere recuperati, anche per non mettere troppo squilibrio in un tabellone che vede giocatori già agli ottavi ed altri che devono ancora completare le sfide del secondo turno.

Tra coloro ci sono anche tre azzurri: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, con quest’ultimo due che chiuderanno il programma sul campo centrale. I due romani affronteranno rispettivamente Holger Rune e Stan Wawrinka. Berrettini ritrova il danese dopo la sfida di Cincinnati, nella quale l’azzurro aveva vinto il primo set, prima di cedere al terzo; mentre per Cobolli sarà il primo incrocio in carriera contro il veterano svizzero ed in caso di vittoria ci sarebbe l’incrocio al terzo turno con Novak Djokovic.

Oltre a Berrettini e Cobolli, come detto, tocca anche a Lorenzo Musetti. Il toscano è atteso dalla sfida con il belga David Goffin, in un match che vede favorito il nativo di Carrara. In caso di vittoria per Musetti ci sarebbe la sfida con il vincente tra il russo Karen Khachanov e l’americano Marcos Giron, dunque sicuramente una buona occasione per accedere agli ottavi.

Torna in campo anche Taylor Fritz, che deve ancora completare il suo incontro con il qualificato francese Terence Atmane (4-3 nel primo set per la testa di serie numero sette). Anche Grigor Dimitrov riparte con da un match con il punteggio già avviato, visto che il bulgaro si trova avanti di un set con Zizou Bergs, ma il belga è avanti 4-2 e servizio nel secondo.

Non solo il singolare, ma domani all’Italia interesserà anche il torneo di doppio. Infatti fanno il loro esordio Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, teste di serie numero quattro, che affronteranno la coppia composta dal cinese Zhizhen Zhang e dal ceco Tomas Machac.