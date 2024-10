ATP Shanghai 2024, colpo di coda di Wawrinka con Mpetshi Perricard, Bergs mette lo sgambetto a Zhang

Seconda giornata del Master1000 di Shanghai che chiude i battenti. Italia maschile che sorride con Matteo Berrettini e Mattia Bellucci, capaci di ottenere due successi con Christopher O’Connell e Bobby Harris, accedendo così al secondo turno del torneo di scena sul cemento cinese.

Colpo di coda per Stan Wawrinka, che riesce a frenare i bollenti spiriti di Giovanni Mpetshi Perricard. Nell’ultimo match sul centrale lo svizzero ha la meglio sul giovane francese in due tiebreak guadagnandosi così la sfida del secondo turno contro il nostro Flavio Cobolli, testa di serie numero 28 del seeding. Sarà invece il qualificato Terence Atmane il primo avversario di Taylor Fritz: il transalpino ha battuto in due set l’altro statunitense Aleksandar Kovacevic.

Grigor Dimitrov avrà invece di fronte Zizou Bergs: il talentuoso belga ha ottenuto il bersaglio grosso contro il padrone di casa Zhang Zhizhen, che poteva essere una mina vagante del torneo. Il giovane Jakub Mensik ha bisogno del terzo set per avere ragione di Pedro Martinez, mentre Miomir Kecmanovic ha vita facile con Rinky Hijikata e si presenta al cospetto di Alexey Popyrin.

Il tifo di casa sorride almeno per Yi Zhou: il numero 440 del mondo ottiene la prima vittoria in un 1000 in carriera, ma lo fa grazie anche al ritiro di Yoshihito Nishioka, avanti di un break ma che ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema alla schiena.

ATP SHANGHAI 2024, RISULTATI 3 OTTOBRE

M. Kecmanovic b. R. Hijikata 6-2 6-2

D. Goffin b. J. Duckworth 6-4 6-2

J. Munar b. H. Gaston 6-3 6-3

Y. Zhou b. Y. Nishioka 2-4 RIT.

M. Berrettini b. C. O’Connell 7-6 7-6

J. Mensik b. P. Martinez 6-1 5-7 6-4

T. Griekspoor b. F. Diaz Acosta 6-4 6-7 6-3

M. Giron b. L. Tu 6-1 7-6

Y. Watanuki b. P. Kotov 6-7 6-4 7-5

A. Shevchenko b. R. Ramanathan 6-1 7-6

R. Safiullin b. B. Zhukayev 7-6 6-4

Z. Bergs b. Z. Zhang 6-4 6-3

M. Bellucci b. B. Harris 6-3 6-4

T. Atmane b. A. Kovacevic 6-4 7-6

S. Wawrinka b. G. Mpetshi Perricard 7-6 7-6