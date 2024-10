Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano a Pechino! Sconfitti in Finale i campioni di Wimbledon

È iniziata bene la mattinata cinese in casa Italia. A Pechino, c’erano due finali da seguire e la prima in ordine di tempo è andata in archivio in maniera trionfale. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, infatti, hanno sconfitto nella Finale del China Open di doppio la coppia, vincitrice a Wimbledon, formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 4-6 6-3 10-5.

Un successo al super tie-break che ha permesso agli azzurri di conquistare il terzo titolo stagionale, per di più su tre superficie diverse: Buenos Aires (terra rossa), Halle (erba) e Pechino (cemento). Un riscontro che conferma la compattezza di questo doppio e questo riscontro potrebbe essere un segnale in chiave Coppa Davis per Filippo Volandri. Inoltre, l’emiliano e il piemontese possono consolidare il loro terzo posto nella Race e si avvicinano sempre di più alle ATP Finals di Torino in questa specialità.

Nel primo set gli azzurri faticano a ingranare, dovendo prima cancellare una doppia chance di break agli avversari e poi subendolo nel terzo gioco. Provano Bolelli e Vavassori a costruirsi una possibilità per il contro-break, ma la coppia rivale si salva e nel game successivo ha un’opportunità per bissare, ma il servizio dà una mano agli italiani. Il finlandese e il britannico non concedono nulla nei turni in battuta e conquistano la frazione sul 6-4.

Nel secondo set ancora qualche problema di troppo nella gestione del servizio per i nostri portacolori, che però rimangono aggrappati con le unghie e con i denti al confronto, annullando due palle break in apertura, una nel terzo game e un’altra nel settimo. Nel rush finale, però, Bolelli e Vavassori trovano il modo per essere efficaci in risposta e nell’ottavo gioco c’è il break, risolutivo ai fini del parziale (6-3). Si va al super tie-break e gli azzurri fanno vedere le cose migliori. Le risposte sono efficaci e anche al servizio la velocità di crociera è ottima. Il 10-5 è la logica conseguenza dell’ottima frazione disputata dal doppio tricolore.