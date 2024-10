ATP Parigi-Bercy, Cedric Pioline: “Sinner ci ha provato, era deluso. Sui tornei in Arabia…”

Niente Jannik Sinner a Parigi-Bercy. Il numero 1 al mondo ha alzato bandiera bianca a causa di un virus intestinale che lo ha debilitato negli ultimi giorni. Papabile la delusione dell’ambiente, che non potrà dunque vedere l’azzurro all’opera, e anche dell’organizzatore Cedric Pioline, che ne ha parlato con i giornalisti.

“Ho potuto parlare con Jannik che è venuto a trovarmi molto gentilmente, è rimasto deluso dal ritiro – ha affermato il direttore del torneo – Venerdì è arrivato con le intenzioni di giocare il suo miglior tennis, possiamo dire che ha fatto del suo meglio. Mi aveva informato da qualche giorno del suo problema allo stomaco. Ero pessimista, sappiamo che dopo una gastrointerite si esce stanchi e a volte si perde peso. Il tempo era poco per recuperare, da numero 1 si viene per vincere e non per giocare qualche partita“.

In molti hanno puntato un po’ il dito verso il Six Kings Slam, inserito ‘a forza’ nel circuito maggiore coinvolgendo sei dei migliori giocatori sulla piazza. Un esperimento per capire se il tennis possa attecchire in Arabia Saudita, con la volontà di conquistarsi degli appuntamenti importanti, magari un 1000 da giocare a Riad.

E Pioline non è sicuramente tenero: “Ci sono la geopolitica del circuito e discussioni a livello Slam, ATP e WTA su consolidamenti, riorganizzazioni. Oggi non è stato deciso nulla, è certo che dal mio punto di vista dobbiamo essere vigili affinché ci sia coerenza con i soldi messi sul tavolo in questa mostra saudita. Qualcosa che è dirompente e che destabilizza l’ecosistema in atto e che non è necessariamente super sano“.