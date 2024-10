ATP Parigi-Bercy 2024, Lorenzo Sonego centra l’accesso al tabellone principale!

Lorenzo Sonego approda al tabellone principale del Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: sul veloce indoor di Barigi-Bercy il torinese, numero 4 del seeding cadetto, piega lo spagnolo Roberto Carballes Baena, testa di serie numero 8, con lo score di 6-3 7-6 (4) dopo due ore e nove minuti di gioco.

Nel primo set Sonego annulla una palla break nel terzo game, poi nel quarto ai vantaggi riesce a strappare la battuta all’avversario alla terza occasione. L’azzurro allunga sul 4-1 non pesante, non prima di aver annullato due opportunità per l’immediato controbreak, poi è il torinese a mancare tre set point in risposta nell’ottavo gioco. L’epilogo è rimandato di poco, perché nel game successivo Sonego tiene la battuta a zero e certifica il 6-3 in 47′.

Nella seconda partita lo spagnolo in un lunghissimo terzo game, durato 24 punti, deve annullare 4 palle break, alle quali se ne aggiungono altre 3 nel quinto gioco, quando l’iberico risale dallo 0-40. Nel settimo game, però, alla prima occasione, arriva lo strappo a quindici in favore di Sonego, immediatamente vanificato dal controbreak a trenta con cui Carballes Baena si riporta sul 4-4.

Si va al tiebreak: lo spagnolo parte sul 2-0 e poi si porta sul 3-1, ma Sonego ribalta la situazione inanellando quattro punti consecutivi per allungare sul 5-3. Lo spagnolo accorcia sul 4-5, ma con due servizi a disposizione il torinese chiude sul 7-4 dopo 82 minuti e guadagna l’accesso al main draw.

Le statistiche mostrano come sia Sonego a fare la partita, mettendo a segno 44 vincenti contro i 17 dell’avversario, ma concedendo anche 43 gratuiti, contro i 19 dell’iberico. Il torinese sfrutta soltanto 2 delle 14 palle break avute a disposizione, ma ne cancella anche 3 delle 4 concesse. Nel complesso il tennista italiano porta a casa 92 punti contro i 78 conquistati da Carballes Baena.