ATP Parigi-Bercy 2024: Lorenzo Sonego battuto da Nicolas Jarry in terra francese

Finisce subito dopo le qualificazioni il Masters 1000 di Parigi-Bercy per Lorenzo Sonego. Il torinese, infatti, è stato eliminato al primo turno del secondo più importante torneo transalpino dal cileno Nicolas Jarry: 7-6(4) 6-3 il punteggio a suo favore. Sarà dunque il sudamericano il primo avversario di Carlos Alcaraz domani alle 19:00 in quel dell’Accor Arena (che poi è il Palais Omnisports di Bercy).

Il primo set si riassume molto facilmente: turni di servizio praticamente inscalfibili, Sonego fa spesso e volentieri buona guardia e Jarry, con la sua potenza, anche. C’è soltanto un momento nel quale qualcosa può succedere, sul 5-4 a favore del piemontese. Qui il cileno va sotto 15-30, ma prima viene graziato da Sonego e poi, sul 40 pari e dopo un doppio fallo, trova l’ace e per buona misura respira. Inevitabile il tie-break, nel quale Jarry va via fino al 4-0. L’azzurro recupera uno dei due minibreak con un gran dritto in controbalzo, ma non riesce a recuperare anche l’altro.

Le conseguenze di un parziale d’apertura ceduto di poco si fanno subito sentire, perché il cileno guadagna fiducia e, nel secondo set, trova il break a 30 con il dritto che inizia a funzionare per davvero. Sonego ha due chance di recuperare subito, ed è sulla seconda che ha dei rimpianti, in un momento in cui la prima di Jarry non entra: quel dritto che decolla finisce per ricordarselo, come ricorda anche le tre ulteriori opportunità che gli si presentano, soprattutto la terza (e quinta complessiva), un dritto non difficile che va in corridoio. Di qui in avanti non ci sono più chance e il 6-3 arriva velocemente.

Decisivo il fatto che Jarry anche con la seconda di servizio sappia essere efficace, visto che ne ricava un dato ben superiore al 80% dei punti. A Sonego non bastano i 9 ace e l’83% di punti con la prima. Per lui, a questo punto, stagione che arriverà al capolinea con Metz la prossima settimana a meno di ribaltoni molto improbabili.