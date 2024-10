ATP Parigi-Bercy 2024, Fabio Fognini si arrende in due set ad Alexander Bublik

Un vero peccato. Fabio Fognini, proveniente dalle qualificazioni, si arrende al debutto nel tabellone principale del Masters1000 di Parigi-Bercy al termine di una partita giocata alla pari con Alexander Bublik. Una sfida attesa da molti per il livello tecnico dei due contendenti, con il kazako che ha la meglio con un doppio 7-5 in novanta minuti, con i finali dei set chiusi in maniera inquietantemente simile.

L’inizio della sfida ha anche arriso all’azzurro, che approfittando di due doppi falli del bizzoso avversario vola subito sul 2-0. Ma nel gioco successivo arrivano due dei tanti errori che caratterizzeranno la partita di Fabio per il controbreak. Si arriva all’undicesimo gioco e Fognini si innervosisce, dopo aver polemizzato per un coaching un po’ troppo ad alto volume del suo avversario: tre errori in serie e break regalato, con Bublik che chiude la frazione.

L’azzurro prova a rimanere in partita ed è di nuovo lui il primo a guadagnarsi delle chance di break, ma il kazako ci mette una pezza portando Fognini a sfogarsi in maniera plateale con coach Baldi. Si procede spediti fino all’undicesimo gioco, di nuovo fatale per l’azzurro: due errori instradano il gioco verso Bublik che con il passante si prende il break chiudendo poi la partita.

Parlavamo degli errori: ben 28 da parte di Fabio durante la partita, contro i soli 14 vincenti, un saldo pesantemente inferiore rispetto a quello di Bublik (24-26), che ora attende il vincente del match tra Matteo Arnaldi ed Holger Rune.