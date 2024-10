ATP Parigi-Bercy 2024: i possibili avversari di Sinner turno per turno. Cosa può riservare il sorteggio

Il Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in programma sul veloce indoor di Parigi-Bercy si giocherà da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre e vedrà il ritorno in campo dopo la vittoria al Six Kings Slam di Jannik Sinner.

A meno di altri forfait last minute, le prime otto teste di serie saranno, nell’ordine, Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev, il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz, il russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud ed il bulgaro Grigor Dimitrov: questi tennisti avranno un bye al 1° turno.

Il primo turno (24 incontri) sarà suddiviso tra lunedì 28 e martedì 29, quando scatterà anche il secondo turno (16 incontri), nel quale entreranno in gioco i primi 8 tennisti del seeding, che si completerà mercoledì 30. Si giocherà poi un turno al giorno fino alla finale di domenica 3 novembre alle ore 15.00.

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra i quali gli italiani Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.

Ottavi di finale

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero il danese Holger Rune, lo statunitense Frances Tiafoe, il francese Ugo Humbert e Lorenzo Musetti.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero lo statunitense Taylor Fritz, il russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud ed il bulgaro Grigor Dimitrov.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero il tedesco Alexander Zverev ed il russo Daniil Medvedev.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz.