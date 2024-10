ATP Anversa 2024: big, storie e promesse nel tabellone guidato da de Minaur e Tsitsipas

Città dalla lunga scia di tradizione tennistica non solo maschile, Anversa ospita un ATP 250 solo dal 2016. In precedenza, dal 2002, si giocò un torneo WTA di ottimo valore, con Venus Williams, Amelie Mauresmo, Kim Clijsters e Justine Henin tra le vincitrici e Silvia Farina e Karin Knapp tra le finaliste. L’ultima edizione per le donne si ebbe in una specie di “one off” allo Sportpaleis, datato 2015, con vittoria (senza giocare) della tedesca Andrea Petkovic; poi solo ATP e spostamento alla Lotto Arena, che fa parte proprio del gruppo facente capo allo Sportpaleis. Qui vinse Jannik Sinner nel 2021, in una delle prime dimostrazioni di forza dell’attuale numero 1 del mondo.

Finora nessun giocatore di casa è mai riuscito a portare a casa il trofeo, e le prospettive non appaiono foriere di possibilità neanche quest’anno. Si cerca più che altro di dare chance a figure in crescita, come Raphael Collignon e soprattutto Alexander Blockx, accanto a Zizou Bergs che sempre può creare problemi a tutti. I titoli principali, però, se li guadagneranno altri.

Numero 1 del seeding è l’australiano Alex de Minaur, che tentò invano di vincere nel 2020, quando il torneo fu tra i pochi a potersi tenere dopo la pandemia di Covid-19. Ci riprova in singolare, dopo avercela fatta in doppio con il fratello Petros, Stefanos Tsitsipas: per lui tabellone molto meno favorevole dell’australiano, con il rampante francese Giovanni Mpetshi Perricard al secondo turno e il ceco Jiri Lehecka ai quarti.

Sarà il tempo anche per riabbracciare un’ultima volta Richard Gasquet: il francese, infatti, è in una sorta di tour d’addio, dal momento che lascerà le scene al Roland Garros 2025 (e ha avuto la sfortuna di annunciarlo nello stesso giorno in cui l’ha fatto, in chiave Coppa Davis, Rafael Nadal). Da quello spot può ad ogni modo emergere bene, se in forma, il canadese Felix Auger-Aliassime. Non ci sono italiani nel tabellone principale e neppure in quello di qualificazione.

TABELLONE ATP 250 ANVERSA 2024

de Minaur (AUS) [1]-Bye

Koepfer (GER)-Carballes Baena (ESP)

Qualificato-Gaston (FRA)

Monteiro (BRA)-Navone (ARG) [7]

Auger-Aliassime (CAN) [3]-Bye

Collignon (BEL) [WC]-Fucsovics (HUN)

Bautista Agut (ESP)-Qualificato

Gasquet (FRA) [WC]-Etcheverry (ARG) [6]

Giron (USA) [8]-van de Zandschulp (NED)

Rinderknech (FRA)-Blockx (BEL) [WC]

Diaz Acosta (ARG)-Bergs (BEL)

Bye-Baez (ARG) [4]

Lehecka (CZE) [5]-Munar (ESP)

Qualificato-Altmaier (GER)

Mpetshi Perricard (FRA)-Qualificato

Bye-Tsitsipas (GRE) [2]