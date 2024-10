Tabellone ATP Stoccolma 2024: subito derby tra Darderi e Berrettini, Sonego con vista Ruud

Tabellone sorteggiato per Stoccolma: c’è un grande, anzi grandissimo pezzo di storia da queste parti. Il torneo è tra i più antichi al mondo, e anche se oggi è un ATP 250 un tempo è stato tra i più importanti del pianeta. Se ne trova testimonianza nell’albo d’oro, in cui figurano quasi tutti i big: Stan Smith, Arthur Ashe, Adriano Panatta, John McEnroe, Bjorn Borg (una sola volta: quasi odiava giocare in casa), Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris Becker, Ivan Lendl, Goran Ivanisevic, Roger Federer, Juan Martin del Potro. Tre che non ce l’hanno mai fatta ci sono: Jimmy Connors (battuto da Panatta nel 1975), Andre Agassi e Pete Sampras (che non è mai nemmeno riuscito ad arrivare in finale).

In Italia l’attenzione è tutta concentrata su Matteo Berrettini, che continua un tour de force che a rigor di logica vorrebbe e dovrebbe portarlo nel novero delle teste di serie agli Australian Open (ancora lontane, ma non certo impossibili). Il suo è un inizio particolare, perché per la prima volta sfiderà Luciano Darderi in quello che a tutti gli effetti è un accoppiamento che ribalta le teste di serie. Il romano, infatti, può solo affrontare questo match da favorito e poi puntare almeno a un quarto con il bulgaro Grigor Dimitrov.

C’è un ulteriore italiano in gara: è Lorenzo Sonego, che inizierà con un qualificato (non ci sono italiani nel tabellone cadetto) e, poi, potrebbe avere il norvegese Casper Ruud, che si presenta da numero 2 del seeding. Vero è che nessuno dei due è interprete di lusso del veloce indoor, e altrettanto vero è che in questo spot potrebbe emergere l’olandese Tallon Griekspoor.

Si diceva del 1975 di Panatta. Dopo quell’anno nessuno più è riuscito a raggiungere anche solo la finale in casa Italia. L’ultima semifinale l’ha giocata Fabio Fognini nel 2018. Altre ne giocarono lo stesso ligure nel 2017, Davide Sanguinetti nel 2003 e 2005. Va detto che esiste una storia pre e post-1994, anno dell’ultima edizione in cui il torneo è stato quello che oggi erano i Masters 1000 ed aveva anche la possibilità di giocarsi al Globen, l’attuale Avicii Arena di Stoccolma intitolata al DJ scomparso nel 2018.

TABELLONE ATP 250 STOCCOLMA 2024

Rublev [1]-Bye

Borg (SWE) [WC]-Muller (FRA)

Davidovich Fokina (ESP)-Qualificato

Wawrinka (SUI) [WC]-Nakashima (USA) [6]

Paul (USA) [4]-Bye

Martinez (ESP)-Qualificato

Norrie (GBR)-Kecmanovic (SRB)

E. Ymer (SWE) [WC]-Jarry (CHI) [5]

Darderi (ITA) [8]-Berrettini (ITA)

Kovacevic (USA)-Stricker (SUI) [PR]

Halys (FRA)-Nagal (IND)

Bye-Dimitrov (BUL) [3]

Griekspoor (NED) [7]-Kotov

Moutet (FRA)-Qualificato

Qualificato-Sonego (ITA)

Bye-Ruud (NOR) [2]