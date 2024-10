ATP Almaty 2024, buon esordio di Machac. Cerundolo e Tabilo già ai quarti

Prosegue l’ATP 250 di Almaty con un tabellone che ha visto finalmente completarsi le sfide di primo turno. All’appello mancavano ancora due partite: il derby australiano tra Aleksandar Vukic e James Duckworth, con la vittoria del primo per 6-4 7-5, e la sfida tra Tomas Machac, reduce dalla semifinale del Masters 1000 di Shanghai, e il kazako Timofey Skatov, chiuso con il successo del ceco per 6-3 6-4.

Oggi, però, si sono cominciati a delineare anche i quarti di finale nella parte bassa. Finisce il sogno del tedesco Justin Engel, primo giocatore nel 2007 a vincere una partita ATP, che è stato sconfitto dall’argentino Francisco Cerundolo in due combattuti set con il punteggio di 6-4 7-6.

L’argentino se la vedrà ora nei quarti di finale contro il padrone di casa Alexander Shevchenko. Il numero 61 del mondo si è imposto al termine di una sfida tiratissima con il russo Aslan Karatsev per 6-1 6-7 7-5 dopo due ore e diciassette minuti di gioco.

L’altro quarto di finale vedrà protagonisti Alejandro Tabilo e Gabriel Diallo. Il cileno, testa di serie numero due, ha superato in due set il tedesco Maximilian Marterer per 6-2 6-4; mentre il canadese, numero 118 della classifica mondiale, ha sconfitto il croato Borna Coric per 7-6 6-4.

RISULTATI ATP ALMATY 2024 (16 OTTOBRE)

Vukic (Aus) b. Duckworth (Aus) 6-4 7-5

Cerundolo (Arg) b. Engel (Ger) 6-4 7-6

Diallo (Can) b. Coric (Cro) 7-6 6-4

Machac (Cze) b. Skatov (Kaz) 6-3 6-4

Tabilo (Cil) b. Marterer (Ger) 6-2 6-4

Shevchenko (Kaz) b. Karatsev (Rus) 6-1 6-7 7-5