ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Seconda giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna. La squadra di Luca Banchi ha debuttato con una sconfitta nella massima competizione europea contro l’Anadolu Efes ed è ora attesa dalla prima trasferta della propria campagna continentale, ospite dell’Asvel Villeurbanne.

Anche i transalpini devono ancora sbloccarsi in Eurolega dopo il ko fuori casa contro il Maccabi Tel Aviv. Il roster è però di tutto rispetto, con l’asse play-pivot di esperienza composto da Joffrey Lauvergne e Nando De Colo, accompagnati da Theo Maledon e le vecchie conoscenze italiane David Lighty e Tarik Black. Non sarà una trasferta facile per le Vu Nere.

Il match tra ASVEL Villeurbanne e Virtus Segafredo Bologna si giocherà domani alle ore 20:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ASVEL-VIRTUS BOLOGNA

Giovedì 10 ottobre

Ore 20:00 ASVEL Villeurbanne-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ASVEL-VIRTUS BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport