A che ora parte Marta Bassino nel gigante di Soelden: n. di pettorale, programma preciso, tv, streaming

Nella prima manche dello slalom gigante femminile di Soelden, in Austria, opening stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, prevista alle ore 10.00 di sabato 26 ottobre, in casa Italia sarà al cancelletto di partenza anche Marta Bassino.

Oltre alla già citata Marta Bassino, saranno in gara altre sei italiane, ovvero Federica Brignone col 5, Roberta Melesi col 23, Elisa Platino col 24, Asja Zenere col 29, Ilaria Ghisalberti col 33 e l’esordiente Giorgia Collomb col 53.

Marta Bassino, essendo inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra l’1 ed il 7: l’azzurra ha ricevuto il numero 6 e, dato che l’intervallo di partenza tra l’1 ed il 16 è di 1’45”, la sciatrice italiana nella prima manche scatterà alle ore 10.08.45.

Per lo slalom gigante femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 26 ottobre

10.00 Gigante femminile Soelden, prima manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

13.00 Gigante femminile Soelden, seconda manche – Diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

A CHE ORA PARTE MARTA BASSINO?

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE SOELDEN – 1A MANCHE

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

4 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

9 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

10 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

11 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

12 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

13 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

14 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

15 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

16 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

18 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

19 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

20 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

21 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

22 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

23 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

24 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head

25 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

26 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

27 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

28 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

29 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

30 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

31 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

32 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

33 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

34 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

35 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

36 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE

37 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

38 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

40 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

41 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

42 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

43 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

44 198475 BRAND June 2005 FRA Atomic

45 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE

46 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

47 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

48 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Nordica

49 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

50 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

51 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

52 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

53 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

54 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

55 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

56 307601 ISHIBASHI Miki 1996 JPN Nordica

57 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

58 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

59 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN

60 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

61 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

62 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica