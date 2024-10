A che ora Musetti-Zverev, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming

In attesa del match di Flavio Cobolli, sono al momento due gli azzurri nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2024 di tennis, in corso a Vienna, in Austria: venerdì 25 ottobre il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti contro il tedesco Alexander Zverev.

L’azzurro è accreditato della sesta testa di serie, mentre il teutonico è il numero 1 del seeding: il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 14.00 sul Center Court, ma l’incontro tra Musetti e Zverev avrà inizio non prima delle ore 15.30.

Si tratterà del terzo incontro tra l’azzurro ed il tedesco: nel 2022 Zverev negli ottavi del Masters 1000 di Madrid approfittò del ritiro di Musetti nel corso del secondo set, mentre alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’italiano ha battuto il teutonico ai quarti con un duplice 7-5.

La diretta tv di Musetti-Zverev, match del torneo di Vienna 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP VIENNA 2024

Venerdì 25 ottobre – Center Court

Dalle ore 14.00

Vincente Grigor Dimitrov/Tomas Machac – Jack Draper (Gran Bretagna, 7)

Non prima delle ore 15.30

Lorenzo Musetti (Italia, 6) – Alexander Zverev (Germania, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP VIENNA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Musetti-Zverev su Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: per Musetti-Zverev su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Musetti-Zverev su OA Sport.