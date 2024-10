A che ora Musetti-Goffin, ATP Shanghai: nuovo programma dopo il rinvio, ordine di gioco, tv, streaming

La sfida tra Lorenzo Musetti e David Goffin, valida come secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, non si è disputata nella giornata odierna a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla località cinese. Gli organizzatori sono stati così costretti a cancellare il programma odierno e a rinviare la contesa a domani: il testa a testa tra il toscano e il belga andrà dunque in scena domenica 6 ottobre, sarà il secondo match sul Campo 6 a partire dalle ore 06.30 e inizierà dopo la conclusione di Thompson e Griekspoor.

Lorenzo Musetti partirà con i favori del pronostico, ma non dovà sottovalutare un avversario rognoso. Il numero 18 del mondo ha vinto i due precedenti disputati sul circuito maggiore contro il numero 66 del ranking ATP: primo turno del Roland Garros 2021 e primo turno degli US Open 2022, senza però dimenticare il sigillo agli ottavi di finale del Challenger di Torino pochi mesi fa. Chi vincerà si qualificherà agli ottavi di final e incrocerà il vincente della sfida tra lo statunitense Giron e il russo Khachanov.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Goffin, secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus, su Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 10.00 alle 0re 12.30. La sfida tra Sinner e Taro Daniel sarà trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

PROGRAMMA MUSETTI-GOFFIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: il Masters 1000 di Shanghai sarà trasmesso su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, Sky Sport Uno (canale 201, dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.