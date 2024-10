A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Messico 2024: programma gara, differita in chiaro

Il Gran Premio del Messico 2024 di Formula 1 avrà luogo nell’odierna giornata di domenica 27 ottobre. Sarà la ventiquattresima edizione di fatto dell’appuntamento messicano, la quarta sotto l’attuale denominazione di Gran Premio di Città del Messico. Un passo formale legato a ragioni politiche interne.

L’appuntamento ha avuto tre vite distinte. La prima tra il 1963 e il 1970, la seconda fra il 1986 e il 1992, la terza dal 2015 a oggi. Stiamo dunque attraversando la più lunga delle tre esistenze della competizione centroamericana, che mai aveva resistito in calendario per così tanto tempo consecutivamente. D’altronde, la globalizzazione della F1 e la popolarità di Sergio Perez, conferiscono al Messico uno status rispettabile.

Nel 2023 trionfò la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla Ferrari di Charles Leclerc. L’olandese, peraltro, su questa pista ha già vinto 5 volte! Chi saranno i protagonisti del 2024 e come scoprirlo seguendo la gara in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP MESSICO 2024

Ore 22.30 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP MESSICO F1 OGGI

(27 OTTOBRE 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Città del Messico.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Ciudad de Mexico. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento messicano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Città del Messico dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP MESSICO 2024

Ore 21.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo differenti scelte editoriali dell’azienda, legate a contemporaneità con altri eventi di grido.