A che ora Arnaldi-Rune, ATP Parigi-Bercy 2024: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Matteo Arnaldi si appresta a fare il suo esordio nell’ultimo Masters 1000 della stagione, in programma questa settimana sul veloce indoor di Parigi-Bercy. Il ligure scenderà in campo domani, martedì 29 ottobre, come terzo match di giornata dalle ore 11.00 sul Court 1 contro Holger Rune dopo le partite Musetti-Struff e Cerundolo-Rublev.

Primo turno in salita per il 23enne azzurro, che parte sfavorito sulla carta contro l’ex numero 4 al mondo ma ha già dimostrato nell’ultimo biennio di poter dire la sua su palcoscenici importanti affrontando alcuni top player internazionali. Rune ha vissuto un 2024 molto negativo o comunque ben al di sotto delle aspettative, ma resta un top15 in grado di adattarsi bene alle superfici rapide.

Nessun precedente ufficiale nel circuito ATP tra i due, con Arnaldi che sta provando a rialzare la testa dopo alcune settimane opache in cui ha fatto fatica a vincere partite. Il semifinalista di Montreal va a caccia di un exploit a Bercy anche per cercare di impressionare Filippo Volandri in vista delle convocazioni verso le Final Eight di Coppa Davis a Malaga.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Rune, primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-RUNE ATP PARIGI-BERCY 2024

Martedì 29 ottobre

3° match dalle ore 11.00 Matteo Arnaldi vs Holger Rune – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, sul Court 1, si disputeranno i match Musetti-Struff e Cerundolo-Rublev.

PROGRAMMA ARNALDI-RUNE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e Tennis TV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.