WTA Pechino, Sabalenka avanza senza problemi. Bene Zheng, occhio a Osaka, scivola Kasatkina

Il torneo WTA 1000 di Pechino è praticamente al giro di boa. Sedicesimi di finale in archivio, con le migliori sedici tenniste ancora in lizza per il trofeo; nella parte alta, che ha caratterizzato la giornata di oggi, non c’è più Jasmine Paolini, ko abbastanza nettamente con la polacca Magda Linette.

Comodo comodo il compito di Aryna Sabalenka, che ci mette un’ora e un quarto per avere ragione della statunitense Ashlyn Kruger, capace di racimolare soltanto quattro giochi. Per la bielorussa ci sarà Madison Keys, che supera la brasiliana Beatriz Haddad Maia in due set. Con il ko di Paolini, si apre una possibile strada per Qinwen Zheng almeno fino alle semifinali: la cinese ha vita facile con l’argentina Nadia Podoroska e ora si ritrova di fronte la statunitene Amanda Anisimova, che ha messo un inatteso sgambetto a Daria Kasatkina.

Avanza anche Miirra Andreva: partita combattuta contro la croata Donna Vekic tra due argenti alle ultime Olimpiadi tra singolare e doppio, ma alla fine è la russa a spuntarla. Per lei niente rivincita con Jasmine, fatta appunto fuori da Magda Linette, mentre nel secondo spicchio cade anche Elise Mertens: saranno Cristina Bucsa e Karolina Muchova a sfidarsi agli ottavi.

Nelle due partite da recuperare da ieri a causa della pioggia, Anna Kalinskaya ringrazia il ritiro di Peyton Stearns sul 3-1 per la russa nel terzo e decisivo set. Vittoria d’ordinanza invece per Naomi Osaka che rifila un buon 6-3 6-2 a Katie Volynets.

WTA PECHINO, RISULTATI 30 SETTEMBRE

M. Keys b. B. Haddad Maia 6-3 6-3

A. Kalinskaya b. P. Stearns 3-6 6-3 3-1 RIT.

N. Osaka b. K. Volynets 6-3 6-2

A. Sabalenka b. A. Krueger 6-2 6-2

C. Bucsa b. E. Mertens 4-6 6-2 6-2

K. Muchova b. J. Cristian 6-1 6-3

M. Linette b. J. Paolini 6-4 6-0

M. Andreeva b. D. Vekic 3-6 6-4 6-4

A. Anisimova b. D. Kasatkina 7-6 6-4

Q. Zheng b. N. Podoroska 6-3 6-2