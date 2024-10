WTA Pechino, Gauff in finale rimontando Badosa: affronterà Muchova

Siamo arrivati alle fasi finali del WTA 1000 di Pechino. Tabellone che si è allineato alla finale e sarà una finale che si preannuncia interessante e spettacolare visto il contrasto di stili: si affronteranno Coco Gauff e Karolina Muchova, la grande fase difensiva e il tennis atletico della statunitense, contro l’estro e il talento cristallino della ceca.

Gauff che ha superato in un match molto tirato Paula Badosa con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 in due ore e venti minuti di gioco. Una bella rimonta da parte della numero 6 del mondo che sembrava piuttosto in difficoltà nel primo set, sempre aggredita e messa alle strette dalla giocatrice spagnola.

Piano piano la vincitrice dello US Open 2023 è riemersa, riuscendo a recuperare un break di svantaggio nel secondo set, quando ha rischiato seriamente di andare sotto di due break, annullando in tutto cinque chance del doppio break. Poi quattro giochi consecutivi dal 2-4 e una partita che è poi girata fino al monologo del set decisivo.

A raggiungerla in finale è stata Muchova che ha sconfitto 6-3 6-4 Zheng Qinwen in poco più di un’ora e mezza. Un grande tennis quello espresso dall’attuale numero 49 del mondo, che ha servito in maniera impeccabile ed è stata per tutto il match la giocatrice migliore in campo. La cinese ha provato a rimanere agganciata, ma non c’è stato niente da fare.