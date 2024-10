WTA Pechino 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano in doppio!

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un altro capitolo di una stagione straordinaria e conquistano il titolo in doppio ai China Open 2024 di tennis, andati in scena a Pechino: le campionesse olimpiche piegano con un duplice 6-4, maturato in un’ora e mezza di gioco, la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova.

Nel primo set le azzurre partono forte, vincendo otto dei primi nove punti giocati, andando rapidamente sul 2-0. Nei due game successivi, però, il deciding point sorride alle avversarie, che centrano il 2-2. Si prosegue seguendo i turni in battuta, nonostante entrambe le coppie si ritrovino in un’occasione sul 30-40 in risposta: le azzurre si salvano nel settimo gioco e poi non sfruttano l’opportunità nell’ottavo. La coppia italiana, però, coglie l’occasione successiva, che si presenta nel decimo gioco: il punto decisivo sorride alle azzurre, che incamerano il parziale sul 6-4 in 45′.

Nella seconda partita, invece, sono i break a dominare la scena: tutte le tenniste in campo cedono il primo turno in battuta. Il vantaggio per Errani e Paolini, però, si concretizza nel quinto game, quando le azzurre difendono a quindici il turno al servizio. A seguire riprende la serie di strappi, con le azzurre che scappano via e le avversarie ad inseguire, senza trovare mai l’aggancio: nel decimo game il deciding point è nuovamente vinto delle azzurre, con Errani e Paolini che centrano il 6-4 in 45′ e conquistano il titolo.

Le statistiche sottolineano ovviamente le percentuali molto basse al servizio da entrambe le parti, ma le azzurre fanno meglio praticamente in tutti i fondamentali: 53% di punti vinti con la prima (contro il 38%), 55% con la seconda (45%), 7 palle break sfruttate su 15 a disposizione (5/9), 66 punti vinti su 117 giocati (51 per le avversarie).