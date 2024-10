WTA Pechino 2024, Coco Gauff domina Karolina Muchova e conquista il titolo

La statunitense Coco Gauff conquista il titolo del WTA 1000 di Pechino: la numero 4 del tabellone di singolare femminile vince l’ultimo atto dei China Open 2024 di tennis schiantando la ceca Karolina Muchova, sconfitta con un netto 6-1 6-3 maturato in un’ora ed un quarto di gioco.

Nel primo set la statunitense è implacabile, tiene i primi tre turni in battuta a zero e strappa per due volte il servizio all’avversaria, nel secondo game ai vantaggi e nel sesto a zero. Soltanto al momento di chiudere i conti la nordamericana si mostra poco cinica, sciupando due set point sul 40-15. Ai vantaggi Gauff cancella un break point e poi porta a casa il parziale sul 6-1 in mezz’ora.

Nella seconda partita Muchova scatta meglio, ed ai vantaggi del secondo game centra il break che le vale il 2-0. Gauff, però, si rimette in carreggiata in un amen, inanellando 11 punti consecutivi dallo 0-2 15-30 per andare sul 3-2 e poi scappare via sul 4-2, chiudendo un parziale di 16 punti a 4. Nel settimo gioco Muchova annulla altri due break point, ma la festa di Gauff è rinviata di poco: lo strappo arriva nel nono gioco per la vittoria sul 6-3 in 45′.

Le statistiche, ovviamente, sono tutte favorevoli a Gauff, la quale vince l’85% dei punti con la prima contro il 62%, mentre con la seconda si attesta al 43%, con Muchova ferma al 17%. La statunitense sfrutta 5 delle 9 palle break avute a disposizione, cancellandone 3 delle 4 concesse, vincendo in tutto 64 punti contro i 35 della ceca.