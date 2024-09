WTA Pechino 2024, Lucia Bronzetti cede all’esordio a Naomi Osaka

Si ferma subito il cammino di Lucia Bronzetti nel WTA 1000 di Pechino. La romagnola è stata nettamente sconfitta dalla giapponese Naomi Osaka con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e minuti di gioco. Un punteggio forse troppo duro visto l’andamento del match, dove comunque l’azzurra ha mancato sei delle sette palle break avute a disposizione, con qualche rimpianto soprattutto per il primo set. Nel prossimo turno Osaka affronterà la kazaka Yulia Putintseva.

Questa era la prima partita per Osaka dopo il cambio di coach e l’arrivo al suo angolo del noto allenatore francese Patrick Mouratoglou. La giapponese ha concluso il match con 8 ace ed un ottimo 79% di punti vinti con la sua prima di servizio. Dall’altra parte Bronzetti ha ottenuto poco con la prima, vincendo solo il 50% dei punti con questo colpo.

Bronzetti ha subito una palla break in avvio di partita, ma non riesce a sfruttarla. Anche Osaka ne ha poi una nel secondo game e poi un’altra nel quarto, ma l’azzurra si salva sempre. Nel quinto gioco è Bronzetti a strappare il servizio alla giapponese, salendo 3-2, ma è un vantaggio che dura poco visto che l’ex numero uno del mondo trova l’immediato controbreak. Bronzetti ha una grande chance nel settimo gioco, ma manca due palle di un nuovo break e nel game successivo è lei a cedere nuovamente la battuta. Osaka non concede più nulla e chiude sul 6-3.

Nel secondo set Osaka alza notevolmente il proprio livello e a suon di vincenti fa malissimo a Bronzetti. La giapponese trova prima il break nel terzo gioco e poi lo replica anche nel quinto, strappando a zero il servizio alla romagnola. Nel sesto game l’azzurra ha tre palle per recuperare uno dei due break di svantaggio, ma Osaka si salva sempre. La giapponese manca due match point nel settimo gioco, ma poi chiude comunque nel successivo turno di servizio sul 6-2, qualificandosi per il secondo turno.