WTA Pechino 2024, Pegula e Gauff senza problemi. Navarro ko con Zhang, fuori dalle prime 500

Prime partite dei trentaduesimi di finale per il torneo WTA di Pechino. Giornata dedicata alla parte bassa, dove non sono presente tenniste azzurre dopo i ko di Martina Trevisan e Lucia Bronzetti al debutto, bisognerà aspettare la nottata per vedere all’opera Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.

Debutto gestibile per la numero 2 del seeding Jessica Pegula, che ha la meglio in due set sulla transalpina Diane Parry; per lei prima partita di spicco con Veronika Kudermetova, che ha avuto bisogno del terzo set per superare Xinyu Wang. Bene anche Coco Gauff, che raggiunge Katie Boulter al terzo turno dopo aver eliminato l’altra francese Clara Burel.

Sorride anche Anna Kalinskaya, che scampa un pericolo bello grande contro Hailey Baptiste, superata al terzo con due tiebreak, mentre Paula Badosa conferma l’ottimo momento di forma lasciando le briciole a Viktoria Tomova. Bene anche Diana Shnaider, che non soffre contro Sofia Kenin, mentre Naomi Osaka ha avuto bisogno del terzo set per portarsi a casa la posta in palio con Yulia Putintseva.

Ma la giornata ha visto anche la caduta di Emma Navarro. Anzi, un vero e proprio crollo contro la trentacinquenne Shuai Zhang, numero 595 delle classifiche mondiali e con un passato da top 30 ma proveniente da una striscia di 23 partite perse nel circuito maggiore. Già aveva fatto la storia diventando la giocatrice con la classifica più bassa ad aver partecipato al 1000 cinese, ora diventa anche la prima a vincere una partita con una classifica del genere. Scivolano anche Leylah Fernandez, 5-7 2-6 con Peyton Stearns, e Marta Kostyuk, 5-7 6-3 con Katie Volynets.

WTA PECHINO, RISULTATI 27 SETTEMBRE

G. Minnen b. A. Potapova 5-7 6-2 6-4

S. Zhang b. E. Navarro 6-4 6-2

Y. Starodubtseva b. K. Siniakova 6-2 6-2

D. Shnaider b. S. Kenin 6-2 6-3

K. Boulter b. T. Townsend 6-4 6-4

V. Kudermetova b. Xin. Wang 3-6 6-4 7-5

A. Kalinskaya b. H. Baptiste 3-6 7-6 7-6

P. Badosa b. V. Tomova 6-3 6-2

E. Avanesyan b. C. Dolehide 6-3 5-7 6-2

P. Stearns b. L. Fernandez 7-5 6-2

K. Volynets b. M. Kostyuk 7-5 6-3

J. Pegula b. D. Parry 6-1 7-6

N. Osaka b. Y. Putintseva 3-6 6-4 6-2

R. Sramkova b. E. Alexandrova 5-7 6-4 6-3

M. Frech b. A. Parks 6-4 5-7 6-4

C. Gauff b. C. Burel 7-5 6-3