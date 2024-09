WTA Pechino 2024, Martina Trevisan subito fuori in tre set contro Taylor Townsend

Martina Trevisan viene eliminata subito dal WTA 1000 di Pechino. La tennista toscana non riesce a dare seguito a quanto fatto a Guadalajara; lotta ma non basta contro la statunitense Taylor Townsend, numero 52 delle classifiche mondiali, che si impone con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 in poco più di due ore di gioco, confermando anche quanto visto agli scorsi US Open quando vinse in due set.

La prima frazione è totalmente dominata dalla statunitense, che con il suo gioco muscolare riesce a prendere spesso il comando del gioco. Il servizio di Martina fa le bizze (tre doppi falli nel set) e nel secondo gioco arriva subito il break subito. L’azzurra non riesce ad impensierire la propria avversaria in risposta e, perdendo di nuovo la battuta nell’ottavo gioco, vede scorrere la prima frazione in trentasei minuti.

Arriva però la reazione nel secondo set, data anche da un leggero abbassamento di tensione di Townsend. Trevisan è bravissima a sfruttare la prima occasione della sua partita nel terzo gioco portandosi avanti di un break e difendendolo ai vantaggi nel game successivo; da lì i servizi continuano a farla da padrone e l’azzurra, continuando in maniera regolare, porta la contesa al terzo.

E sull’onda lunga di quanto avvenuto in precedenza, Martina è brava a cogliere l’attimo e a mettere il muso avanti in apertura di terzo set. Ma subisce la reazione di Townsend, che gioca tre game in pressione spingendo l’azzurra a tanti errori, con quattro doppi falli: l’americana ribalta l’inerzia con un parziale di dodici punti a quattro e si mette a condurre, senza lasciare più chance alla nostra portacolori.

Trevisan ha da recriminare sul suo andamento al servizio: sono ben sette i doppi falli commessi quest’oggi, rendendosi troppo attaccabile con la seconda (12/28), solito tallone d’Achille delle sue partite. Dall’altra parte Townsend ha nel servizio un’arma impropria, con quindici ace messi a segno.