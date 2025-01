Australian Open 2025: Siniakova/Townsend vincono una finale durissima contro Hsieh/Ostapenko, è loro il doppio femminile

Katerina Siniakova e Taylor Townsend vincono il torneo di doppio femminile agli Australian Open 2025, nell’ultimo trofeo assegnato prima che arrivi la finale di singolare maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Per il duo ceco-americano un 6-2 6-7(4) 6-3 nei confronti della coppia in tinte Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan)-Lettonia formata da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko. Per le vincitrici è il secondo torneo maggiore conquistato assieme dopo Wimbledon 2024: è il decimo Slam per Siniakova, appunto il secondo per Townsend.

Primo parziale letteralmente dominato da Siniakova e Townsend, che spingono su qualasiasi cosa possa essere loro proposta da Hsieh/Ostapenko. Già nel primo game arrivano quattro palle break, tutte sventate, ma al sesto tentativo, nel terzo gioco, arriva l’allungo delle teste di serie numero 1, che volano via fin sul 4-1 e poi 5-1. E rischiano anche di andare sul 6-1, solo che poi basta poco per il 6-2.

Il canovaccio del secondo set è un po’ diverso, con Siniakova e Townsend che scappano sul 2-1 e poi 3-1, ma stavolta il recupero di Hsieh/Ostapenko arriva e ha la forma del 3-3. Nuovo break immediato delle numero 1, ma all’atto di chiudere il match point non arriva mai. Anzi, arriva un altro controbreak alla quarta chance, con il livello di gioco che si alza di tanto e Hsieh/Ostapenko pronte a sfruttare le loro differenze per irretire le avversarie. Si arriva al tie-break e sono proprio loro, con un 7-4, ad allungare il match.

Il terzo set vede anzi Hsieh e Ostapenko andare subito avanti di un break, prontamente recuperato. E di qui ricominciano i soliti problemi al servizio delle teste di serie numero 3, che tanto con Hsieh quanto con Ostapenko non si liberano mai facilmente dei loro turni di battuta. E, alla fine, capitolano: un’incomprensione tra le due costa il break sul 4-3, che Siniakova e Townsend capitalizzano in breve tempo.

Al di là dei molti numeri sulla partita in quanto tale, con 114 punti vinti da Siniakova/Townsend contro i 96 delle loro avversarie, ci sono un paio di primati per la ceca che vale la pena sottolineare: è la prima a vincere 10 Slam in doppio da Martina Hingis (che ci riuscì a Wimbledon 2015), ma è anche la terza giocatrice a vincere tre titoli dello Slam in doppio in Era Open. Parterre di compagne niente male al suo fianco: Martina Navratilova, Natasha Zvereva, Gigi Fernandez, Pam Shriver, Jana Novotna.