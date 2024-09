WTA Monastir 2024, Sonay Kartal approda in finale sfruttando il ritiro di Eva Lys

Dura appena sei giochi la seconda semifinale del torneo Jasmin Open Tunisia 2024 di tennis, di categoria WTA 250, in corso a Monastir: nell’ultimo atto l’avversaria della slovacca Rebecca Šramková, che ha eliminato nel pomeriggio l’azzurra Lucia Bronzetti, sarà la qualificata britannica Sonay Kartal, che approfitta del ritiro della tedesca Eva Lys, che lascia il campo dopo 22′ sul punteggio di 5-1 per l’avversaria. La tennista teutonica è apparsa fortemente debilitata, probabilmente per via di una sindrome influenzale o a causa del Covid.

Kartal scappa subito via con il break a zero ottenuto in apertura, confermando poi l’allungo e portandosi sul 2-0. Nuovo strappo a zero della britannica, che a seguire vola sul 4-0 in un amen. La tedesca si sblocca nel quinto game, poi al cambio di campo chiede il medical timeout sull’1-4 dopo 15′ di gioco.

Al ritorno in campo Kartal tiene rapidamente la battuta e Lys alza bandiera bianca dopo 22′ sul 5-1 per l’avversaria, evitando di stringere la mano sia all’avversaria che al giudice di sedia per evitare possibili contagi viste le precarie condizioni di salute della tedesca.

Le statistiche, per quanto significative, visto l’epilogo della sfida, parlano dell’85% di punti vinti con la prima dalla britannica, contro il 40% della tedesca. Giocati nel complesso appena 28 punti, dei quali 20 andati a Kartal, capace di sfruttare entrambi i break point avuti a disposizione.