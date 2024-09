WTA Monastir 2024, Lucia Bronzetti sconfitta in semifinale da Sramkova

Si ferma in semifinale il cammino di Lucia Bronzetti nel WTA di Monastir. Sul cemento tunisino la tennista romagnola è stata sconfitta dalla slovacca Rebecca Sramkova, numero 136 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco.

Sicuramente un’occasione persa per Bronzetti, che partiva favorita nel pronostico. L’azzurra ha sofferto tanto con la seconda, vincendo solo il 40% dei punti, concedendo anche otto palle break.

Inizio di partita subito in salita per Bronzetti, che perde immediatamente il servizio. L’azzurra reagisce nel quarto gioco, trovando il controbreak che la porta sul 2-2. Sramkova, però, strappa nuovamente la battuta all’azzurra nel settimo game e poi replica nuovamente anche nel nono, andando a chiudere la prima frazione in suo favore per 6-3.

Nonostante il set perso, Bronzetti parte bene nel secondo parziale con il break in apertura. Purtroppo Sramkova riesce a trovare il controbreak nel quarto gioco dopo che Bronzetti aveva rimontato da 15-40. Si va avanti seguendo i turni di servizio, ma nel decimo game nuovamente la romagnola concede due palle break e basta la prima alla slovacca per chiudere 6-4 e andare in finale.