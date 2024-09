Wolfsburg-Fiorentina oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Il match dell’orgoglio. Oggi, mercoledì 25 settembre (ore 18.30), si gioca Wolfsburg-Fiorentina: partita di ritorno valida per i playoff di Champions League 2024-2025 di calcio femminile. Si tratta di un match di fondamentale importanza, in quanto la squadra vincitrice raggiungerà la delicata fase a gironi della competizione continentale.

Ma sarà anche una sfida, purtroppo per la Viola, compromessa, considerato il debordante 0-7 messo a referto dalle teutoniche all’andata, certificando una superiorità conclamata con cui hanno messo al sicuro il discorso passaggio del turno.

Tuttavia, le ragazze di Mister De La Fuente potranno concedersi il lusso di disputare un incontro in totale leggerezza, puntando sul proprio gioco e sulla propria personalità senza pensare ad un risultato praticamente impossibile da ribaltare.

La disputa tra Wolfsburg e Fiorentina, valida per il ritorno del secondo turno di qualificazione della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN nonché visibile anche sul canale Youtube della squadra tedesca.

Mercoledì 25 settembre

Ore 18.30 Wolfsburg vs Fiorentina all’AOK Stadion – Diretta streaming su DAZN e sul canale Youtube della squadra tedesca.

PROGRAMMA WOLFSBURG-FIORENTINA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING