Vuelta a España 2024, Ben O’Connor: “Fondamentale per la squadra prendersi un giorno di stacco, domani più dura”

Giornata senza particolari scossoni per gli uomini di classifica e quindi abbastanza tranquilla per Ben O’Connor che mantiene la maglia rossa anche dopo la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2024. Anche domani non ci dovrebbero essere grandi problemi, mentre la sfida diretta con Primoz Roglic ed Enric Mas arriverà venerdì sull’Alto de Moncalvillo.

Queste le considerazioni del leader della classifica generale dopo questa frazione: “Non rimpiango il caldo che c’è stato nei primi giorni della Vuelta, a volte dobbiamo correre anche in queste condizioni. La vittoria di Groves? È sempre bello vedere un altro australiano vincere. Sono quattro vittorie australiane finora… Una bella giornata per il ciclismo australiano!“.

Sulla strada bagnata trovata per gran parte della parte finale della tappa di oggi: “Era un po’ bagnato, non è stato troppo difficile, un po’ insidioso nelle discese, ma alla fine non è stato troppo complicato. Abbiamo pedalato molto forte finora in queste tre settimane, quindi per i ragazzi è stato positivo prendersi una piccola pausa, era necessaria. Domani non sarà così semplice rilassarsi, il percorso è più duro e incerto di oggi, ma teoricamente dovrebbe essere un finale più facile“.