Volley, si assegna il primo titolo della stagione! A Firenze nel week end va in scena la Supercoppa

Si assegna il primo titolo della stagione del volley maschile sabato e domenica al PalaWanny di Firenze, sempre più casa del volley di alto livello. Sono quattro le squadre che si contenderanno la Supercoppa Italiana, il classico trofeo che, in caso di successo, non cambia l’andamento di una stagione ma la incanala sui binari giusti come accadde un anno fa con Perugia che poi vinse tutti i tornei a cui ha partecipato.

Le squadre qualificate per questa Supercoppa sono le migliori della passata stagione di SuperLega, selezionate in base ai risultati ottenuti. Il primo incontro, in programma alle 15.30 di sabato 21 settembre vedrà affrontarsi la Sir Susa Vim Perugia, campione in carica e detentrice della Supercoppa e della Coppa Italia, contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Successivamente, alle ore 18.00, l’Itas Trentino, che ha chiuso al primo posto nella Regular Season 2023, sfiderà la Vero Volley Monza, finalista dei Play Off Scudetto 2023/24.

La Supercoppa SuperLega torna a Firenze per la seconda volta, dopo l’edizione 2008/09, quando la Lube Banca Marche Macerata sconfisse l’Itas Diatec Trentino con un netto 3-0 al Nelson Mandela Forum, al termine di un combattutissimo primo set, conclusosi 36-34 per i maceratesi.

Nella scorsa stagione, la Sir Susa Vim Perugia ha dominato la scena vincendo lo Scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa e il Mondiale per Club. I Block Devils cercano ora il loro sesto titolo di Supercoppa, dopo le vittorie ottenute nel 2023, 2022, 2019, 2018 e 2017. Per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, questa è la seconda partecipazione all’evento, mentre l’Itas Trentino, vincitrice nel 2021 (e già campione nel 2011 e 2012), punta al quarto trofeo della sua storia. Infine, la Vero Volley Monza torna protagonista della Supercoppa, dopo aver perso in finale contro Trento nell’edizione 2021/22.

La prima semifinale vedrà di fronte Perugia contro Piacenza. In casa umbra il roster rimane pressoché invariato rispetto alla scorsa stagione, con solo alcune ma importanti novità. La diagonale principale resta intatta, con la coppia Giannelli – Ben Tara (affiancati da Jesus Herrera). Il palleggiatore Simone Giannelli si prepara ad affrontare la sua quarta stagione consecutiva con la Sir Susa Vim Perugia, continuando a portare i gradi di capitano. Al centro, la squadra conferma i suoi pilastri: Roberto Russo, alla sua sesta stagione con la squadra, e Sebastian Solè, che invece affronta la sua quinta. Anche Davide Candellaro è stato confermato, mentre l’unico nuovo innesto nel reparto è Agustin Loser, proveniente dall’Allianz Milano e insignito del titolo di miglior muratore della scorsa stagione.

La novità più significativa riguarda il reparto degli schiacciatori, con l’addio di Wilfredo Leon, che è tornato a giocare in Polonia, e l’arrivo di Yuki Ishikawa. Il giapponese si contenderà un posto da titolare con il veterano Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk. Il reparto è completato dal giovane Nicola Cianciotta, che farà il suo debutto assoluto in SuperLega. Massimo Colaci, pronto a difendere la seconda linea della squadra per l’ottava stagione consecutiva, stabilisce così un record personale dopo le sette stagioni trascorse a Trento. Al suo fianco torna Alessandro Piccinelli, che dopo una stagione da titolare al Cisterna Volley rientra a Perugia. Tra le novità, anche l’ingresso del secondo palleggiatore, Francesco Zoppellari, reduce da tre stagioni consecutive a Padova, sua città natale.

Piacenza, dopo aver concluso la scorsa stagione al terzo posto in Regular Season senza riuscire a qualificarsi per una competizione europea, punta al riscatto. Durante l’estate, la formazione emiliana ha subito diversi cambiamenti, con alcuni giocatori di palla alta che sono partiti per l’estero, e nuovi arrivi che hanno dato un volto diverso al team. Nel ruolo di schiacciatori, tra le novità spiccano Uros Kovacevic, che torna a giocare in Italia dopo alcune stagioni, e Stephen Maar, reduce dalla Finale Scudetto disputata con Monza. Anche Alessandro Bovolenta è uno dei nuovi acquisti, e a Piacenza formerà una coppia d’opposti azzurra insieme a Yuri Romanò. Insieme a loro, si aggiunge il centrale della nazionale italiana Gianluca Galassi, anche lui proveniente da Monza. Tra gli altri innesti, troviamo Nicola Salsi, che rientra in Italia dopo un’esperienza in Austria per affiancare in regia il campione olimpico Antoine Brizard. Nel ruolo di libero, si unisce al gruppo il giovane talento Luca Loreti, mentre il centrale Moussé Gueye, al suo primo anno in Italia, completa il reparto dei centrali.

Nella seconda semifinale fari puntati sui campioni d’Europa di Trento e sulla finalista scudetto dello scorso anno Monza. Dopo aver conquistato la Champions League e ottenuto il primo posto in Regular Season di SuperLega nella scorsa stagione, la formazione gialloblù si prepara per il nuovo anno con un sestetto titolare che ha subito poche modifiche rispetto alla squadra che ha trionfato ad Antalya. L’unico vero nuovo innesto è il centrale brasiliano Flavio Gualberto, proveniente da Perugia, che si unirà a Kozamernik formando una coppia ben equilibrata sia in attacco che a muro, elementi che caratterizzano l’intera formazione allenata da Fabio Soli. Il resto della squadra è costruito su una solida base italiana composta da Sbertoli in regia, Rychlicki, Michieletto, Lavia e Laurenzano, che garantisce continuità rispetto alla scorsa stagione di successo. Le novità riguardano soprattutto la panchina, che è stata ulteriormente ringiovanita con la promozione in prima squadra dei giovani azzurrini Pellacani (centrale) e Bristot (schiacciatore). A rafforzare il gruppo arrivano anche due giocatori di esperienza e qualità: Pesaresi e Gabi Garcia, pronti a dare un contributo importante nei momenti cruciali.

Monza potrà fare affidamento su alcuni pilastri della squadra come il palleggiatore Fernando Kreling “Cachopa”, i centrali Thomas Beretta e Gabriele Di Martino, il libero Marco Gaggini e l’opposto Arthur Szwarc. Tra i nuovi schiacciatori, pronti a dare spettacolo, ci sono Osmany Juantorena, che arriva da Modena portando con sé tutta la sua esperienza, il finlandese Luka Marttila, che ritorna a Monza, il talentuoso tedesco Erik Rohrs e il giovane coreano Woo-Jin Lee. A rinforzare il reparto dei centrali ci sarà l’americano Taylor Averill, bronzo olimpico, che porterà in campo il suo carisma, affiancato da Leandro Mosca, proveniente da Verona. Anche l’opposto Ibrahim Lawani fa il suo ritorno dalla Francia, completando il gruppo con la sua potenza in attacco. Infine, Monza ha integrato due giocatori provenienti dalla Serie A2: Filippo Mancini, in arrivo da Ravenna, che sarà il secondo palleggiatore accanto a Kreling, e Matteo Picchio, da Cantù, che affiancherà Gaggini nel ruolo di libero. Del gruppo fa parte anche Ivan Zaytsev, appena ingaggiato ma lo Zar non è stato inserito nell’elenco dei giocatori che parteciperanno alla Supercoppa.