Volley, Manuel Zlatanov MVP dei Mondiali Under 17! Premi individuali e miglior sestetto: l’Italia domina

L’Italia ha vinto i Mondiali Under 17 di volley maschile, sconfiggendo l’Argentina per 3-2 nella finale andata in scena a Sòfia (Bulgaria) e chiudendo così un cammino impeccabile fatto di sette successi in altrettanti incontri disputati. La nostra Nazionale ha saputo rimontare da 0-2 e ha annullato sei match point nell’infinita serie ai vantaggi che ha animato il quarto set, riuscendo poi a tramortire l’Albiceleste in un tie-break rivelatosi a senso unico.

Gli azzurri hanno festeggiato il meritato successo nella prima edizione della rassegna iridata riservata a questa fascia d’età, facendo anche man bassa dei premi individuali. Lo schiacciatore Manuel Zlatanov ha ricevuto il riconoscimento come miglior giocatrice del torneo (MVP) e anche come miglior martello della manifestazione. Enorme apoteosi per il capitano della Nazionale, divampato nel corso dell’intera manifestazione e che non è più soltanto un figlio d’arte.

In estasi anche il palleggiatore Pietro Valgiovio, l’opposto Federico Argano, il centrale Martino Bigozzi: ben quattro ragazzi del Dream Team appartengono alla squadra che ha conquistato la medaglia d’oro. Gli altri tre premi sono andati allo schiacciatore taiwanese Huang Pin-Yen, al centrale argentino Ivan Pavon e al libero argentino Valentin Yapura. Di seguito il Dream Team e i premi individuali dei Mondiali Under 17 di volley maschile.

PREMI INDIVIDUALI MONDIALI VOLLEY UNDER 17

Miglior giocatore del torneo (MVP): Manuel Zlatanov (Italia)

Miglior palleggiatore: Pietro Valgiovio (Italia)

Miglior opposto: Federico Argano (Italia)

Miglior schiacciatore #1: Manuel Zlatanov (Italia)

Miglior schiacciatore #2: Huang Pin-Yen (Cina Taipei)

Miglior centrale #1: Martino Bigozzi (Italia)

Miglior centrale #2: Ivan Pavon (Argentina)

Miglior libero: Valentin Yapura (Argentina)