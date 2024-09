Volley, la Champions League torna su Sky! Federica Lodi: “Ci sentiamo la casa della pallavolo!”

Il grande volley internazionale torna a popolare i palinsesti di Sky: dal 6 novembre la Champions League maschile e femminile con sei squadre italiane impegnate sarà trasmessa sui canali Sky Sport con il commento tecnico di Rachele Sangiuliano, Andrea Zorzi e Francesca Piccinini.

C’è ovviamente soddisfazione in redazione di Sky Sport, in particolare per chi di pallavolo è appassionato come ad esempio Federica Lodi, che a Parigi, sugli spalti della finale femminile che ha premiato l’Italia di Velasco, c’era a coronamento di un inseguimento durato decenni, da quando, ad esempio, una delle giornaliste più apprezzate della pay tv italiana era addetta stampa del Ferrara Volley nell’allora serie A1. “E’ una passione che arriva da lontano e sono sempre felice quando si possono raccontare nuove sfide e nuove storie – dichiara Federica Lodi – la Champions League è tornata negli ultimi anni ad avere quel prestigio che l’aveva caratterizzata per tante stagioni e che si era un po’ perso fino a qualche anno fa. Ora tutti la vogliono vincere e il fatto che ad alzarla lo scorso anno siano stati due club italiani alza ulteriormente l’attesa per questa stagione. L’amore degli italiani verso la pallavolo è stato certificato dai Giochi di Parigi: ho avuto la fortuna di poter assistere dal vivo a tante partite e le emozioni che mi hanno regalato i ragazzi contro il Giappone e le ragazze in finale sono impareggiabili. Ho versato tante lacrime di gioia perché a me le Olimpiadi fanno quell’effetto. E’ stato uno spot incredibile per il volley e ora si preannuncia tanto interesse verso una stagione dei club, quella che va ad iniziare, piena di sfide e di grandi protagonisti, sia al maschile che al femminile”.

Sky trasmetterà tutte le partite delle squadre italiane fin dal primo turno, nella speranza di poterle accompagnare fino alla final four, che quest’anno sostituisce la Super Final, con un ritorno all’antico destinato a regalare ancora più spettacolo. “In campo maschile Perugia è la favorita numero uno, inutile girarci attorno – spiega Federica Lodi – i campioni d’Italia sono solidi e completi in tutti i reparti e dovranno fare attenzione soprattutto ai club polacchi., Io credo possano fare bene anche Monza e Milano. Hanno cambiato molto e dunque questo mese che manca all’inizio della Coppa sarà di rodaggio per loro, per cercare di arrivare pronti alle sfide decisive per entrare nella fase ad eliminazione diretta. Una volta lì speriamo che tutte le squadre italiane rieswcano a dare il meglio”.

In campo femminile la giornalista di Sky si sbilancia. “Le nostre tre squadre sono le più forti a mio avviso – conclude – Conegliano non sbaglia un colpo da anni, Milano potrà contare su tante azzurre galvanizzate dal successo olimpico e Scandicci ha dimostrato quanto vale centrando lo scorso anno la finale scudetto. Sono le tre formazioni da battere, anche se le squadre turche sono molto forti e daranno loro filo da torcere. Certo, rivedere ancora una volta una finale tutta italiana con tante azzurre protagoniste sarebbe un vero sogno”.

Come per il calcio, dunque, Sky punta i fari sulla Champions League e ancora non si sa cosa accadrà con il Campionato Italiano femminile che inizia la settimana prossima. Lo scorso anno la pay tv trasmetteva una partita in diretta la domenica sera, vedremo nei prossimi giorni se l’accordo con la Lega femminile verrà rinnovato.